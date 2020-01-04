​Şanlıurfa’da Hasta Yakını Doktoru Darp Etti

Olay Şanlıurfa’da meydana geldi. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gece nöbetinde olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hekimi Uz. Dr. İhsan Yıldırım, görevi başındayken bir hasta yakını tarafından darp edildi.Olay, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; “Hastanemizde akşam saatlerinde mesai sonrası poliklinik hizmeti veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hekimlerimizden Uz.Dr. İhsan Yıldırım fedakarca hizmet vererek görevi başında iken bir hasta yakını tarafından fiziksel şiddet uygulanmaya çalışılmıştır.” İfadelerine yer verildi.Editör: Ahmet Şen