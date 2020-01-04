Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 04 Ocak 2020 13:00:27 Tarihinde eklenmiştir.

​Vatandaşlardan Başkan Özyavuz’a Kurban kesitler

Başkan Özyavuz kırsal mahallelerde yaptığı hizmetlerden dolayı vatandaşlardan tam not alıyor. Bükdere Mahallesi sakinleri, uzun bir süre sonra mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’a teşekkür edip, kurban kestiler.

​Vatandaşlardan Başkan Özyavuz’a Kurban kesitler

Bükdere Mahalle sakinleri ve mahalle muhtarı Ali Karaaslan yaptıkları ortak açıklamada şunları söylediler; Bizler uzun zamandır mahallemizde herhangi bir çalışma görmedik, uzun yıllardan beri gerekli mercilere bildirmemize rağmen herhangi bir sonuç alamadık.

Sağ olsun Belediye Başkanımız Mahmut Özyavuz göreve geldiği günden bu yana her mahallenin ne sıkıntısı varsa tek tek tespit edip ihtiyaçlarını gideriyor. Bugünde bizleri çamur deryasından kurtararak, kilitli parke taşı döşemeye başladı. Allah başkanımızdan razı olsun dediler. Bu güzel hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımız Mahmut Özyavuz’a tekrardan teşekkür ederek, kurbanımızı kestik. Dediler.

Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz; Bizler göreve geldiğimiz günden beri, “Allah’ın izniyle Harran’ımıza gözle görülür büyük bir değişim yaşatacağız”. Dedik. Vatandaşlarımız yaptığımız hizmetlerden memnun ise bizler mutluyuz. Onların duasını almak bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Kapımız her daim tüm halkımıza açık. Vatandaşlarımızın talepleri, bizim hizmet kalitemizi de hizmet şevkimizi de artırıyor. Kök salmış ve nasırlaşmış sorunların çözümü için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Dedi.





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Vatandaşlardan Başkan Özyavuz’a Kurban kesitler
​Vatandaşlardan Başkan Özyavuz’a Kurban kesitler
Başkan Özyavuz kırsal mahallelerde yaptığı hizmetlerden dolayı vatandaşlardan tam not alıyor. Bükdere Mahallesi sakinleri, uzun bir süre sonra mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’a teşekkür edip, kurban kestiler.
​Şanlıurfa’nın Kırsalında Ayağı Kırılan Sıpanın Yardımına Koştular
​Şanlıurfa’nın Kırsalında Ayağı Kırılan Sıpanın Yardımına Koştular
Şanlıurfa’da ayağı kırılmış halde bulunan sıpa Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği’nin desteği ile Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Merkezinde tedavi edildi.
​Yeni Doğan Bebeklere İlk Hediye Başkan Yalçınkaya’dan
​Yeni Doğan Bebeklere İlk Hediye Başkan Yalçınkaya’dan
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yeni doğan bebeklere 'Hoş geldin bebek' seti hediye etti.
Başkan Bayık, Ekipleri harekete Geçirdi! Vatandaş Rahat Nefes Aldı
Başkan Bayık, Ekipleri harekete Geçirdi! Vatandaş Rahat Nefes Aldı
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde aşırı yağışlardan sonra göle dönen sokaklar vatandaşlar mağdur olmadan eski haline getirildi. Vatandaşlar, mahallelerinin göle dönmesi dolayısıyla evlerinden çıkmazken, imdatlarına koşan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık’a teşekkürlerini iletti.
​Şanlıurfa OBM’de Veda Yemeği Düzenlendi
​Şanlıurfa OBM’de Veda Yemeği Düzenlendi
Şanlıurfa Orman İşletme Müdürü Fadil Topdag, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı olarak atandı. Topdağ’a OBMEde veda yemeği düzenlendi.
​Başkan Bakay; Vali Erin'in gitmesini istemiyoruz
​Başkan Bakay; Vali Erin'in gitmesini istemiyoruz
Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şefik Bakay, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in Şanlıurfa'da kalması gerektiğine vurgu yaptı.
​Siverek Yollarına Gülpınar Damgası!
​Siverek Yollarına Gülpınar Damgası!
AB Uyum Komisyonu Başkanı M. Kasım Gülpınar'ın girişimleri sonrasında harekete geçen Şanlıurfa BŞ Belediyesi Siverek kırsalında büyük çapta bir yol yapım, onarım çalışmalarına başladı.
​Urfa Önemli Bir Değerini Kaydetti
​Urfa Önemli Bir Değerini Kaydetti
Urfa’nın sevilen sayılan abisi, Urfa’nın sorunlarıNI cesur ve yüreklice sosyal medyada ve farklı platformlarda dile getiren Ömer Behram hayatını kaybetti.
​Şanlıurfa’da Mekke’nin Fethi Programı Düzenlendi
​Şanlıurfa’da Mekke’nin Fethi Programı Düzenlendi
AGD& MGV ilçe temsilciliğinin düzenlemiş olduğu Mekke’nin fethi programı Eyübiye’nin çamlık düğün salonunda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Beyazgül: Zamanız Çok Fazla Değil Hemen İcraata Yöneleceğiz
Beyazgül: Zamanız Çok Fazla Değil Hemen İcraata Yöneleceğiz
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün başlatmış olduğu 13 ilçede planlama koordinasyon toplantılarının üçüncüsü Haliliye ilçesinde gerçekleştirildi. Beyazgül, toplantıda Beyazgül: Zamanız Çok Fazla Değil Hemen İcraata Yöneleceğiz" ifadelerine yer vererek projelerini bir bir hayata geçirmek için hızlı davranacaklarını ifade etti
Başkan Alkan: Şanlıurfalı Esnafımız için Gerekeni Yapacağız
Başkan Alkan: Şanlıurfalı Esnafımız için Gerekeni Yapacağız
​Şanlıurfa Şoförler ve otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mahmut Alkan, Dijital Takoğrafa geçiş zorunluluğu ile ilgili açıklamada bulundu. Alkan, “Konu ile ilgili bakanlıkla olan yazışmalarımız devam ediyor” dedi.
​Başkan Özyavuz 2020 Hayırlara Vesile Olsun
​Başkan Özyavuz 2020 Hayırlara Vesile Olsun
Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz; yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2020 yılının ülkemizde ve tüm Dünya’da sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve yardımseverlik duygularının arttığı huzur ve güvenin tesis edildiği bir yıl olmasını diledi.
​Suriyeli Şahıs Kahraman Şehidimizin Anıtı ile Dalga Geçti
​Suriyeli Şahıs Kahraman Şehidimizin Anıtı ile Dalga Geçti
​Vatandaşlardan Başkan Özyavuz’a Kurban kesitler
​Vatandaşlardan Başkan Özyavuz’a Kurban kesitler
​Şanlıurfa’da Yoğun Sis! Emniyetten Tedbir Uyarısı Geldi
​Şanlıurfa’da Yoğun Sis! Emniyetten Tedbir Uyarısı Geldi
​Meydanda İngiliz Turiste Meydan Dayağı
​Meydanda İngiliz Turiste Meydan Dayağı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:06
Güneş
07:32
Öğle
12:34
İkindi
15:06
Akşam
17:27
Yatsı
18:48
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿