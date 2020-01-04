​Vatandaşlardan Başkan Özyavuz’a Kurban kesitler

Bükdere Mahalle sakinleri ve mahalle muhtarı Ali Karaaslan yaptıkları ortak açıklamada şunları söylediler; Bizler uzun zamandır mahallemizde herhangi bir çalışma görmedik, uzun yıllardan beri gerekli mercilere bildirmemize rağmen herhangi bir sonuç alamadık.Sağ olsun Belediye Başkanımız Mahmut Özyavuz göreve geldiği günden bu yana her mahallenin ne sıkıntısı varsa tek tek tespit edip ihtiyaçlarını gideriyor. Bugünde bizleri çamur deryasından kurtararak, kilitli parke taşı döşemeye başladı. Allah başkanımızdan razı olsun dediler. Bu güzel hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımız Mahmut Özyavuz’a tekrardan teşekkür ederek, kurbanımızı kestik. Dediler.Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz; Bizler göreve geldiğimiz günden beri, “Allah’ın izniyle Harran’ımıza gözle görülür büyük bir değişim yaşatacağız”. Dedik. Vatandaşlarımız yaptığımız hizmetlerden memnun ise bizler mutluyuz. Onların duasını almak bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Kapımız her daim tüm halkımıza açık. Vatandaşlarımızın talepleri, bizim hizmet kalitemizi de hizmet şevkimizi de artırıyor. Kök salmış ve nasırlaşmış sorunların çözümü için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Dedi.Editör: Ahmet Şen