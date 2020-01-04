​Kaza Yapan Otomobil Bina Boşluğunda Asılı Kaldı

Olay, saat 04.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesinde bulunan Esat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alican B. yönetimindeki 06 YCA 72 plakalı otomobil, Esat Caddesi üzerinden Kızılay istikametine seyrettiği sırada, kontrolden çıkarak kaldırımdaki telefon hattı panosuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil daha sonra 5 katlı bir binanın bahçesine uçarak giriş katta bulunan Tarkan Ö.’ye ait dairenin penceresine çarptı. Camları kıran otomobil, bina ile kaldırım arasında bulunan boşlukta asılı kaldı. Kazada, sürücü Alican B. yaralandı. Otomobilin, evin penceresinden içeri girmemesi ise bir faciayı önledi.İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye sevk ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.Öte yandan, dairenin penceresinde, binada ve otomobilde hasar meydana geldi. Bina ile kaldırım arasındaki boşlukta asılı kalan otomobil ise yetkililerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.Editör: Ahmet Şen