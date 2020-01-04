​Şanlıurfa’nın Kırsalında Ayağı Kırılan Sıpanın Yardımına Koştular

Şanlıurfa’nın Yarıkcurun Köyü civarıdan ayağı kırılmış sıpaya rastlandı. Durum Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği’ne bildirildi. Derneğin desteği ile bölgeye Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü intikal etti.Müdürlüğe bağlı tedavi merkezinde sıpanın kırılan ayağı tedavi edildi. Tedavisinin bitmesinden sonra doğaya salınacak olan sıpa için elinden geleni yapan ve ekipleri ivedi şekilde bölgeye yönlendiren Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürü Remzi Sonekinci’ye bölge halkı ve Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği tarafından teşekkürler iletildi.Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği, konu ile ilgili yaptığı açıklamada;“Şanlıurfa Yarıkcurun Köyü civarı Lalezar Köyünden bize gelen ihbarla ayağı kırılmış çocuğumuzu Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müd Remzi Sonekinci Beye iletir iletmez, ekibi yönlendirip merkeze aldırıp rehabilitasyon merkezinde tedavisine başlandı. Başta Büyükşehir Belediye Ekiplerimize ve hasta yatağında imdadımıza yetişen Remzi Sonekinci Beye hayvansever camia ve KİHAYKO ailesi adına sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şanlıurfa KİHAYKO Karaköprü Temsilciliği”Editör: Ahmet Şen