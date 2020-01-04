​Trans kadın Belediyede şoför olarak işe alındı

Çok sevinçli olduğunu belirten Albayrak mesajında şunları söyledi:

Türkiye’de bir ilke imza atan CHP’li Avcılar Belediyesi trans kadın Nile Albayrak’ı şoför olarak işe aldı. Niler Albayrak, durumu sosyal medya hesabından duyurarak, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’ye teşekkür etti."Merhaba, çok mutlu ve sevinçliyim. Çok istemekle alakalı belki ve tabii ki biraz da karşı tarafın da insiyatifi arzusu ile olan bir şey. Ve gene Türkiye’de ve CHP çatısı altında bir ilk. Bu ilki gerçekleştiren Belediye Başkanımız Sayın Turan Hançerli'ye de çok teşekkür ediyorum. Bir ilk onun da sayesinde Avcılar'da ve Avcılar Belediyesi'nde yaşanıyor. Artık şöför olarak işe başlamış bulunmaktayım. Destek olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Gene bir ilki başarmak ayrıca çok güzel. Açık kimlikli bir trans kadın ve trans kadın şöför olarak başkanımıza ve belediyemize çok teşekkürler."Albayrak daha önce de CHP Avcılar İlçe Örgütünde yöneticilik yapmış, 2015’te ise milletvekili aday adayı olmuştu.Editör: Ahmet Şen