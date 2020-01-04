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Bu haber 04 Ocak 2020 08:00:55 Tarihinde eklenmiştir.

​Yeni Doğan Bebeklere İlk Hediye Başkan Yalçınkaya’dan

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yeni doğan bebeklere 'Hoş geldin bebek' seti hediye etti.

​Yeni Doğan Bebeklere İlk Hediye Başkan Yalçınkaya’dan

Başkan Yalçınkaya, Akçakale devlet hastanesinde yeni doğan bölümünü ziyaret ederek çocuk sahibi olan ailelere 'Hoş geldin bebek' seti hediye etti. Ziyaretinde, doğum yapan bebeklerin annelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Yalçınkaya, yeni bebeklerin hayırlı, uzun ömürlü olması dileklerini iletti.


Sosyal belediyecilik projeleriyle Akçakale’de vatandaşların hayatlarına dokunan Akçakale Belediyesi, ilçe genelinde yeni doğan bebeklere ait ihtiyaçların giderilmesine katkı sağlamak ve ailelerinin mutluluğuna ortak olmak amacıyla “Hoş Geldin Bebek”Seti dağıttı. Bebek setinde, Battaniye, puset bebek çorabı, tulum, emzik, biberon, tırnak makası ve bere bulunuyor.
 
 
 



 
Akçakale Devlet Hastanesi Sadece Akçakale’ye Değil Suriye Devletinin Tamamına Hizmet Ediyor
Başkan Mehmet Yalçınkaya ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Akçakale devlet hastanemiz bizim yüz akımız yeni yılla beraber yeni yılda doğan yavrularımızı gelip ziyaret ettik. Annelerini ziyaret ettik. Çeşitli hediyeler takdim ettik. Onlar geleceğin umudu geleceğimizin çocukları onun için çocuklarla ilgili her zaman hassasiyetimiz var. Hastalarımızı ziyaret ettik. Başhekimimizi dinledik. Hastaneyle ilgili sıkıntıları sorunları kendisi bize bir sunum yaptı, biz de önümüzdeki günler içerisinde hastane için ne gerekiyorsa gücümüzün Yetti kadar ne varsa seferber edeceğiz. Hastane en gerekli yerimiz, sağlıkta vazgeçilmez şeydir. Onun için sağlıkla ilgili tereddütsüz Emre hocamızın yanındayız gereken desteği vereceğiz her türlü gayreti de burada göstereceğiz inşallah. Burası mükemmel bir hastane olacak hocam ekibiyle canla başla çalışıyor. Bu gayretle hizmet edeceğiz eski hastanemizi de umut ediyorum ki iki üç ay içerisinde hiç olmazsa acil sağlık bölümü hizmeti alacağız ki buranın yükü hafiflesin. Burası aynı zamanda bu hastane sadece Akçakale’ye değil Suriye devletinin tamamına hizmet ediyor. Bütün yaralılar ve ağır yaralılar, Burada ameliyat ediliyor burada ilk müdahale yapılıyor. Burası da Suriye’nin giriş kapısı onun için hocamızın yükü ağır, bu Hastanenin Yükü ağır, hepimiz gayret ediyoruz. Burada hizmeti için olumsuzlukların yaşanmaması için inşallah önümüzdeki günlerde çok güzel bir hale gelecek öyle umut ediyorum ki buradaki hastane buradaki hastayı Urfa’ya bile sevk edilmeyecek hastanemiz bu işlevi görecek. Allah yardımcımız olsun.”Dedi.
 
 
 




 
 

Aileler Memnuniyetlerini Dile Getirdi, Teşekkür Etti

Başkan Yalçınkaya’nın ziyareti dolayısıyla çok duygulandıklarını ifade eden ebeveynler ise yeni doğan bebeklerine hediye edilen çanta dolusu üründen çok memnun kaldıklarını dile getirip, teşekkür ettiler.
 
 
 
Editör: Ahmet Şen
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​Yeni Doğan Bebeklere İlk Hediye Başkan Yalçınkaya’dan
​Yeni Doğan Bebeklere İlk Hediye Başkan Yalçınkaya’dan
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yeni doğan bebeklere 'Hoş geldin bebek' seti hediye etti.
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