​Türkiye’den İran Açıklamaları Peş Peşe Geldi! Sayduyu Çağrısı Yapıldı

Dışişleri Bakanlığı’ndan İran Açıklaması

AK Parti'den İran Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan İran Açıklaması

-Türkiye Sağduyu Çağrısı Yaptı“Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz.Özellikle Irak’ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak’ın, hem de bölgemizin barış ve istikrarına zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz.Bu çerçevede, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilerin bulunduğu konvoya yönelik bugün sabah saatlerinde Bağdat’ta gerçekleştirilen ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikardır.Bölgemizde istikrarı tehdit eden bu gibi tırmandırıcı adımların şiddet sarmalını artıracağı ve bu durumdan tüm tarafların zarar göreceği bilinmelidir.Türkiye bölgede dış müdahalelere, suikastlara ve mezhepçi çatışmalara her zaman karşı olmuştur.Bu nedenle tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz.”AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin düzenlediği saldırıda öldürülen Kasım Süleymani ile ilgili yaptığı açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilere yapılan saldırı bölgede daha tehlikeli istikrarsızlığı tetikleyecektir. Bunlar hem Irak halkının hem de tüm bölgenin aleyhine olacaktır.Cumhurbaşkanımız şimdiye kadar yaptığı tüm açıklamalarda Irak’ın istikrarına verdiğimiz önemi ifade etmiş ve bu istikrarı tehdit eden unsurlara karşı olduğumuzu vurgulamıştır.Irak’ı uydu devlete dönüştürmeye dönük dış müdahaleler, suikastler, hizip çatışmaları ve mezhep kavgaları bölgemizi ve Irak’ı daha büyük istikrarsızlıklara maruz bırakmaktadır." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Ülkemiz, bölgesel ve küresel barışı teminat altına almak için diplomasinin bütün imkanlarını en geniş şekilde kullanmayı sürdürecek. Türkiye olarak bütün tarafları sağduyu içinde hareket etmeye, gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz." dedi.Editör: Ahmet Şen