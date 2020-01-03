Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 03 Ocak 2020 22:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Peltek: Şanlıurfa Pamuğunu Markalaştıracağız

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından İstanbul’da düzenlenen, Türkiye’de yüksek kaliteli pamuk üretimini nasıl gerçekleştirebiliriz? Sorusuna yanıt arananTarladan Markaya Pamuk Çalıştayı’na katılan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, çalıştayın sonucunu değerlendirerek,ŞUTSO olarak pamuğun markalaşması için her türlü çalışmada aktif rol alacaklarını kaydetti.

​Başkan Peltek: Şanlıurfa Pamuğunu Markalaştıracağız

Türkiye’de pamuk üretimindekien büyük payın Şanlıurfa’dan olduğunu hatırlatan Başkan Peltek, “Şanlıurfa’nın sadece üretimle kalmayıp, bunun katma değerli ürün haline gelebilmesi için üreticisi, sanayicisi, yatırımcısı ile hep birlikte ortak hareket etmeli” dedi.Pamuğun gerek tarım sektöründe, gerekse birçok sanayi dalında yarattığı istihdam ve katma değer nedeniyle ülkemiz için vazgeçilmeyecek bir ürün olduğunu belirten Peltek, çalıştayda markalaşmanın önündeki engeller ve bu engellerin bertaraf edilmesi için atılması gereken adımlar gündeme geldiğini dile getirdi. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak pamuğun markalaşması için her türlü çalışmada aktif rol alacaklarınıda kaydeden Peltek, pamuğa dayalı üretim gerçekleştiren sanayicilerimizin, küresel rekabet gücünün geliştirilebilmesi ve dış ticaret açığının kapanması için üretimin artırılması gerektiğini vurguladı.




İstanbul Sanayi Odası’nın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yaptıkları ziyaret sonrasında yeniden gündeme gelen pamuğun, İstanbul’da sektörün dev temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çalıştayda, üretimden nihai tüketiciye kadar ki sürecinin ele alındığını da sözlerine ekleyen ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.HalilPeltek, “Çalıştayı düzenleyen başta İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan olmak üzere İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Meclis ile Meslek Komite Üyelerine bölgemize ilimize gösterdikleri hassasiyet ve İstanbul’da gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyorum.” dedi.






Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Başkan Peltek: Şanlıurfa Pamuğunu Markalaştıracağız
​Başkan Peltek: Şanlıurfa Pamuğunu Markalaştıracağız
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından İstanbul’da düzenlenen, Türkiye’de yüksek kaliteli pamuk üretimini nasıl gerçekleştirebiliriz? Sorusuna yanıt arananTarladan Markaya Pamuk Çalıştayı’na katılan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, çalıştayın sonucunu değerlendirerek,ŞUTSO olarak pamuğun markalaşması için her türlü çalışmada aktif rol alacaklarını kaydetti.
​Urfa Çalışma Grubu Şanluurfa'da Turizm Sektörü Önerileri Sundu: En Az 500 Kişiye İstihdam
​Urfa Çalışma Grubu Şanluurfa'da Turizm Sektörü Önerileri Sundu: En Az 500 Kişiye İstihdam
Urfa Çalışma Grubu, ilimizdeki turizm ve konaklama sorunu için, ilk aşamada yıllarca yatırım programına alındığı halde tamamlanmayan otel projelerinin bir an önce değerlendirilip, kazanılması gerektiğini, yarım kalan bu yatırımların Urfa’nın kalbine saplanmış birer hançer gibi durmakta olduğunu vurguladı.
​Göbeklitepe Doğal Taşlarla Dünyaya Açılacak
​Göbeklitepe Doğal Taşlarla Dünyaya Açılacak
Şanlıurfa’da Göbeklitepe Doğal Taş Ürünler Tasarım atölyesi gerçekleştirildi. Atölyedeki tasarımlarla Göbeklitepe'nin dünyaya farklı bir açıdan tanıtılması hedefleniyor.
​Şanlıurfa'da Kapanan Yollar Ekipler Tarafından Açılıyor
​Şanlıurfa'da Kapanan Yollar Ekipler Tarafından Açılıyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının ulaşımı aksatmaması için 24 saat esası ile hizmet yürütüyor. Ekipler, rakımı yüksek bölgelerde ve yağışın etkili olduğu güzergahlarda çalışmalarını sürdürüyor.
​Haberimiz Üzerine Eyyübiye Belediyesi Harekete Geçti!
​Haberimiz Üzerine Eyyübiye Belediyesi Harekete Geçti!
bugün Urfa.com haber sitemizde gündeme getirdiğimizi haberden sonra Eyyübiye Belediyesi, kaçak ve izinsiz deve kesimi yapan işyerini mühürleyip, faaliyetten men etti.
​Şanlıurfa’da Araba İçinde Kurşun Yağmuruna Tutulan Şahsın Katili Kardeşi Çıktı
​Şanlıurfa’da Araba İçinde Kurşun Yağmuruna Tutulan Şahsın Katili Kardeşi Çıktı
Şanlıurfa’da içerisinde iki kardeşin bulunduğu otomobile düzenlenen ve bir kardeşin öldüğü saldırıyı gerçekleştirenin ortanca kardeş olduğu ortaya çıktı.
​Yer: Şanlıurfa! Suriyeliler Yol Ortasında Deve Kesti
​Yer: Şanlıurfa! Suriyeliler Yol Ortasında Deve Kesti
Şanlıurfa’da Suriyeli bir kasap dükkânının önünde deve kesti. Kesim yapılan yerde çocukların olması ve bu duruma şahit olması tepkilere neden oldu.
Şanlıurfa Valisi Erin, Bakan Soylu ile Birlikte Hatay’da
Şanlıurfa Valisi Erin, Bakan Soylu ile Birlikte Hatay’da
Suriye Görev Gücü Bilgilendirme Toplantısı için Hatay’a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya eşlik eden Valliler arasında Şanlıura Valisi Abdullah Erin de yer aldı.
​Baydilli: Personelimizin Bu Hareketini Karşılıksız Bırakmayacağız
​Baydilli: Personelimizin Bu Hareketini Karşılıksız Bırakmayacağız
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde belediyede görev yapan Muzaffer isimli çalışanın engelli bir vatandaşa yardım ettiğini gören Başkan Baydilli: “Personelimizin bu hareketini karşılıksız bırakmayacağız” dedi.
​Şanlıurfa'dan Suriye’ye 3 tır yardım gönderildi
​Şanlıurfa'dan Suriye’ye 3 tır yardım gönderildi
Şanlıurfa’dan Suriye’nin İdlip ilçesindeki mazlum halk için STK tarafından toplanan 3 tır dolusu yardım gönderildi.
​Şanlıurfa Tüm İllerden Açık Ara Önde! Şanlıurfa’da Bir Kadın Kaç Doğum Yapıyor?
​Şanlıurfa Tüm İllerden Açık Ara Önde! Şanlıurfa’da Bir Kadın Kaç Doğum Yapıyor?
Şanlıurfa doğurganlık hızında Türkiye listesinde ilk sorada yer aldı. TUİK verilerine göre Şanlıurfa’da bir ailede en az 4 çocuk dünyaya geliyor.
Şanlıurfa'nın Medarı İftiharları! Türkiye Şampiyonu Olan Takım Süper Lig’e Yükseldi
Şanlıurfa'nın Medarı İftiharları! Türkiye Şampiyonu Olan Takım Süper Lig’e Yükseldi
Şanlıurfa’da Hokey Spor Kulübü'nün erkek takımı Süper Lig’e yükseldi.
​Türkiye’den İran Açıklamaları Peş Peşe Geldi! Sayduyu Çağrısı Yapıldı
​Türkiye’den İran Açıklamaları Peş Peşe Geldi! Sayduyu Çağrısı Yapıldı
​Başkan Peltek: Şanlıurfa Pamuğunu Markalaştıracağız
​Başkan Peltek: Şanlıurfa Pamuğunu Markalaştıracağız
​Urfa Çalışma Grubu Şanluurfa'da Turizm Sektörü Önerileri Sundu: En Az 500 Kişiye İstihdam
​Urfa Çalışma Grubu Şanluurfa'da Turizm Sektörü Önerileri Sundu: En Az 500 Kişiye İstihdam
Başkan Bayık, Ekipleri harekete Geçirdi! Vatandaş Rahat Nefes Aldı
Başkan Bayık, Ekipleri harekete Geçirdi! Vatandaş Rahat Nefes Aldı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:06
Güneş
07:32
Öğle
12:34
İkindi
15:05
Akşam
17:26
Yatsı
18:47
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿