​Başkan Peltek: Şanlıurfa Pamuğunu Markalaştıracağız

Türkiye’de pamuk üretimindekien büyük payın Şanlıurfa’dan olduğunu hatırlatan Başkan Peltek, “Şanlıurfa’nın sadece üretimle kalmayıp, bunun katma değerli ürün haline gelebilmesi için üreticisi, sanayicisi, yatırımcısı ile hep birlikte ortak hareket etmeli” dedi.Pamuğun gerek tarım sektöründe, gerekse birçok sanayi dalında yarattığı istihdam ve katma değer nedeniyle ülkemiz için vazgeçilmeyecek bir ürün olduğunu belirten Peltek, çalıştayda markalaşmanın önündeki engeller ve bu engellerin bertaraf edilmesi için atılması gereken adımlar gündeme geldiğini dile getirdi. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak pamuğun markalaşması için her türlü çalışmada aktif rol alacaklarınıda kaydeden Peltek, pamuğa dayalı üretim gerçekleştiren sanayicilerimizin, küresel rekabet gücünün geliştirilebilmesi ve dış ticaret açığının kapanması için üretimin artırılması gerektiğini vurguladı.İstanbul Sanayi Odası’nın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yaptıkları ziyaret sonrasında yeniden gündeme gelen pamuğun, İstanbul’da sektörün dev temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çalıştayda, üretimden nihai tüketiciye kadar ki sürecinin ele alındığını da sözlerine ekleyen ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.HalilPeltek, “Çalıştayı düzenleyen başta İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan olmak üzere İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Meclis ile Meslek Komite Üyelerine bölgemize ilimize gösterdikleri hassasiyet ve İstanbul’da gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyorum.” dedi.Editör: Ahmet Şen