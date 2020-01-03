​Urfa Çalışma Grubu Şanluurfa'da Turizm Sektörü Önerileri Sundu: En Az 500 Kişiye İstihdam

Yatırımlarla Şanlıurfa’da En Az 500 Kişiye İstihdam

Urfa Evleri Turizme Kazandırılmalı

Suriye Olaylarından Dolayı Hedeflenen Rakamlara Ulaşılmadı

Sektör ilgisi, Urfa Çalışma Grubu Turizm Komisyonu Üyeleri ŞUTSO Turizm Meslek Komitesi Başkanı - Türkmen Konağı Butik Oteli Sahibi M. Kamil Türkmen ve Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen;Özellikle ilimizin en merkezinde bulunan Millet Hanı, Akabe Mevkiindeki Şahin Tepesi ve İzol Ailesine ait otel inşaatının tamamlanabilmesi halinde, toplamda 1500 civarı yatak kapasitesi ilimize kazandırılmış olacak.Urfa Çalışma Grubunun konu ile ilgili yaptığı açıklamalar başlıklar halinde şöyle;Bu yatırımların hayata geçirilmesi durumunda, sektöre istihdama yönelik en az 500 kişinin çalışacak olması, yine ilimize sağlayacağı ekonomik katkı, turistlerin bölgeye bırakacağı yıllık tahmini katma değerin artacağı bir gerçektir, bu tesislerin yıllarca boş kalması da Şanlıurfa ekonomisinin faydalanamayacak olması kabul edilemez. Özellikle bu kamu mallarının yatırımcıya tahsisi nedeniyle, yatırımcının sorumluluğunu zamanında yerine getirememesi nedeniyle, devlet kurumlarının ve yetkililerinin bu olaya acilen bir el atmasını ve uzlaşma yapılarak, mahkemeye gidilmeden bir çözüm ortaya koymasını bekliyoruz. Ayrıca ilimizde doluluk oranının yüksek olduğu mart - nisan - mayıs ile eylül - ekim - kasım aylarında Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin tanıtım ve diğer etkinliklerini bu tarihlerde yapmamasını öneriyoruz. Ayrıca doluluk oranının azaldığı dönemlerde kongre turizminin canlandırılarak, turizm sezonunun uzatılması mümkün olabilecektir.Şanlıurfa’nın önümüzdeki bir yıl içerisinde hangi tür etkinliklerin olduğu bir takvim yılı kamuoyuna açıklanıp ve paylaşılmalıdır.Ayrıca bireysel yatırımcıların tarihi Urfa evlerin restorasyonu için, birkaç evin birlikte alınarak, ada bazlı projelerin yapılması, projelendirme ve restorasyonu desteklenmeli ve bu çalışmalarla halkın turizme kazandırılması sağlanmalıdır.2019 Göbeklitepe Yılının azda olsa bir ivme kazandırdığı, fakat yabancı turist için aynı şeylerin söylenemeyeceği, bölgedeki Suriye olaylarından dolayı hedeflenen rakamlara ulaşılamadığını belirtmek isteriz.Önümüzdeki ilkbahar ayından başlamak üzere kademeli olarak, Antalya - Şanlıurfa uçuşu ile Trabzon ve İzmir uçuşlarının yapılacağı, ulaşılabilir bir Şanlıurfa görmek istiyoruz.Editör: Ahmet Şen