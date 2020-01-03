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Bu haber 03 Ocak 2020 21:00:55 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfa Çalışma Grubu Şanluurfa'da Turizm Sektörü Önerileri Sundu: En Az 500 Kişiye İstihdam

Urfa Çalışma Grubu, ilimizdeki turizm ve konaklama sorunu için, ilk aşamada yıllarca yatırım programına alındığı halde tamamlanmayan otel projelerinin bir an önce değerlendirilip, kazanılması gerektiğini, yarım kalan bu yatırımların Urfa’nın kalbine saplanmış birer hançer gibi durmakta olduğunu vurguladı.

​Urfa Çalışma Grubu Şanluurfa'da Turizm Sektörü Önerileri Sundu: En Az 500 Kişiye İstihdam

Sektör ilgisi, Urfa Çalışma Grubu Turizm Komisyonu Üyeleri ŞUTSO Turizm Meslek Komitesi Başkanı - Türkmen Konağı Butik Oteli Sahibi M. Kamil Türkmen ve Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen;

Özellikle ilimizin en merkezinde bulunan Millet Hanı, Akabe Mevkiindeki Şahin Tepesi ve İzol Ailesine ait otel inşaatının tamamlanabilmesi halinde, toplamda 1500 civarı yatak kapasitesi ilimize kazandırılmış olacak. 


Urfa Çalışma Grubunun konu ile ilgili yaptığı açıklamalar başlıklar halinde şöyle;



 

Yatırımlarla Şanlıurfa’da En Az 500 Kişiye İstihdam

Bu yatırımların hayata geçirilmesi durumunda, sektöre istihdama yönelik en az 500 kişinin çalışacak olması, yine ilimize sağlayacağı ekonomik katkı, turistlerin bölgeye bırakacağı yıllık tahmini katma değerin artacağı bir gerçektir, bu tesislerin yıllarca boş kalması da Şanlıurfa ekonomisinin faydalanamayacak olması kabul edilemez. Özellikle bu kamu mallarının yatırımcıya tahsisi nedeniyle, yatırımcının sorumluluğunu zamanında yerine getirememesi nedeniyle, devlet kurumlarının ve yetkililerinin bu olaya acilen bir el atmasını ve uzlaşma yapılarak, mahkemeye gidilmeden bir çözüm ortaya koymasını bekliyoruz. Ayrıca ilimizde doluluk oranının yüksek olduğu mart - nisan - mayıs ile eylül - ekim - kasım aylarında Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin tanıtım ve diğer etkinliklerini bu tarihlerde yapmamasını öneriyoruz. Ayrıca doluluk oranının azaldığı dönemlerde kongre turizminin canlandırılarak, turizm sezonunun uzatılması mümkün olabilecektir.





Şanlıurfa’nın önümüzdeki bir yıl içerisinde hangi tür etkinliklerin olduğu bir takvim yılı kamuoyuna açıklanıp ve paylaşılmalıdır.



 

Urfa Evleri Turizme Kazandırılmalı

Ayrıca bireysel yatırımcıların tarihi Urfa evlerin restorasyonu için, birkaç evin birlikte alınarak, ada bazlı projelerin yapılması, projelendirme ve restorasyonu desteklenmeli ve bu çalışmalarla halkın turizme kazandırılması sağlanmalıdır.


 

Suriye Olaylarından Dolayı Hedeflenen Rakamlara Ulaşılmadı

2019 Göbeklitepe Yılının azda olsa bir ivme kazandırdığı, fakat yabancı turist için aynı şeylerin söylenemeyeceği, bölgedeki Suriye olaylarından dolayı hedeflenen rakamlara ulaşılamadığını belirtmek isteriz.
Önümüzdeki ilkbahar ayından başlamak üzere kademeli olarak, Antalya - Şanlıurfa uçuşu ile Trabzon ve İzmir uçuşlarının yapılacağı, ulaşılabilir bir Şanlıurfa görmek istiyoruz.





Editör: Ahmet Şen
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