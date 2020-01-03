​İranlı komutan Kasım Süleymani, ABD'nin füze saldırısıyla öldürüldü

İranlılar İntikam İçin Meydana İndi

Süleymani’nin Öldürülmesi Altın Fiyatlarını Yükseltti

ABD, Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki Haşdi Şabi konvoyuna üç füzeyle saldırı düzenlendi. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis öldü.İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Kasım Süleymani’nin Irak'ta ABD saldırısı ile hayatını kaybetmesi nedeniyle İran'da bugün protesto yürüyüşleri yapılıyor. Başkent Tahran ve ülke genelinde cuma namazı sonrasında düzenlenen gösterilerde ABD ve İsrail’e ölüm sloganları atıldı. İntikam çağrıları yapan İranlı göstericiler, General Süleymani’nin ölümü nedeniyle matem törenleri düzenledikten sonra 'kahrolsun Amerika ve İsrail' sloganları attı.ABD tarafından İranlı General Kasım Süleymani füze saldırısıyla öldürüldü. Bölgede gerginlik tırmanırken altın fiyatları ise yükselişe geçti. Altının spot piyasada ons fiyatı yüzde 1,34 artışla bin 549,80 dolara yükseldi. İç piyasada ise 24 ayar gram altın 295,79 liradan çeyrek altın ise 467,84 liradan alıcı buluyor.Editör: Ahmet Şen