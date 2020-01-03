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Bu haber 03 Ocak 2020 17:30:35 Tarihinde eklenmiştir.

​İranlı komutan Kasım Süleymani, ABD'nin füze saldırısıyla öldürüldü

ABD, Irak Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Haşdi Şabi konvoyuna füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda, "İran’ın sevgili evladı, yaşayan efsanesi" denilen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani hayatını kaybetti. Iraklı yetkililer, saldırıda toplam 7 kişinin öldüğünü belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına Irak'ı terk etme çağrısı yaptı. Süleymani'nin yerine yardımcısı Kaani getirildi.

​İranlı komutan Kasım Süleymani, ABD'nin füze saldırısıyla öldürüldü

ABD, Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki Haşdi Şabi konvoyuna üç füzeyle saldırı düzenlendi. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis öldü.



 

İranlılar İntikam İçin Meydana İndi

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Kasım Süleymani’nin Irak'ta ABD saldırısı ile hayatını kaybetmesi nedeniyle İran'da bugün protesto yürüyüşleri yapılıyor. Başkent Tahran ve ülke genelinde cuma namazı sonrasında düzenlenen gösterilerde ABD ve İsrail’e ölüm sloganları atıldı. İntikam çağrıları yapan İranlı göstericiler, General Süleymani’nin ölümü nedeniyle matem törenleri düzenledikten sonra 'kahrolsun Amerika ve İsrail' sloganları attı.



 

Süleymani’nin Öldürülmesi Altın Fiyatlarını Yükseltti

ABD tarafından İranlı General Kasım Süleymani füze saldırısıyla öldürüldü. Bölgede gerginlik tırmanırken altın fiyatları ise yükselişe geçti. Altının spot piyasada ons fiyatı yüzde 1,34 artışla bin 549,80 dolara yükseldi. İç piyasada ise 24 ayar gram altın 295,79 liradan çeyrek altın ise 467,84 liradan alıcı buluyor.





Editör: Ahmet Şen 
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Dünya
​İranlı komutan Kasım Süleymani, ABD'nin füze saldırısıyla öldürüldü
​İranlı komutan Kasım Süleymani, ABD'nin füze saldırısıyla öldürüldü
ABD, Irak Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Haşdi Şabi konvoyuna füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda, "İran’ın sevgili evladı, yaşayan efsanesi" denilen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani hayatını kaybetti. Iraklı yetkililer, saldırıda toplam 7 kişinin öldüğünü belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına Irak'ı terk etme çağrısı yaptı. Süleymani'nin yerine yardımcısı Kaani getirildi.
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