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Bu haber 03 Ocak 2020 20:00:28 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Bayık, Ekipleri harekete Geçirdi! Vatandaş Rahat Nefes Aldı

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde aşırı yağışlardan sonra göle dönen sokaklar vatandaşlar mağdur olmadan eski haline getirildi. Vatandaşlar, mahallelerinin göle dönmesi dolayısıyla evlerinden çıkmazken, imdatlarına koşan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık’a teşekkürlerini iletti.

Başkan Bayık, Ekipleri harekete Geçirdi! Vatandaş Rahat Nefes Aldı

Şanlıurfa’da aşırı yağışlardan dolayı birçok ilçede sel baskınları yaşandı. Bu ilçelerden bir tanesi de Hilvan’dı. Hilvan’ın bir sokağının adeta göle dönmesi bölgede yaşayan vatandaşları mağdur etti. kimi vatandaşlar evlerinden çıkamazken kimileri de evlerine giremedi.


 

Durum, Başkan Bayık’a İletildi

mağdur olan vatandaşlar durumu Hailvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık’a iletti. Bayık, vatandaşların bu talebini geri çevirmeden ekiplerin harekete geçmesi için talimat verildi. Kısa bir süre içerisinde göle dönen mahalledeki sular ekipler tarafından çekilerek mahalle sakinlerinin rahat bir nefes alması sağlandı. Vatandaşlar, böyle doğal afetlerde mağduriyetlerinin hemen giderilmesi için harekete geçen Başkan Bayık’a teşekkürlerini iletti.










Editör: Ahmet Şen  
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Başkan Bayık, Ekipleri harekete Geçirdi! Vatandaş Rahat Nefes Aldı
Başkan Bayık, Ekipleri harekete Geçirdi! Vatandaş Rahat Nefes Aldı
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde aşırı yağışlardan sonra göle dönen sokaklar vatandaşlar mağdur olmadan eski haline getirildi. Vatandaşlar, mahallelerinin göle dönmesi dolayısıyla evlerinden çıkmazken, imdatlarına koşan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık’a teşekkürlerini iletti.
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