Başkan Bayık, Ekipleri harekete Geçirdi! Vatandaş Rahat Nefes Aldı

Durum, Başkan Bayık’a İletildi

Şanlıurfa’da aşırı yağışlardan dolayı birçok ilçede sel baskınları yaşandı. Bu ilçelerden bir tanesi de Hilvan’dı. Hilvan’ın bir sokağının adeta göle dönmesi bölgede yaşayan vatandaşları mağdur etti. kimi vatandaşlar evlerinden çıkamazken kimileri de evlerine giremedi.mağdur olan vatandaşlar durumu Hailvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık’a iletti. Bayık, vatandaşların bu talebini geri çevirmeden ekiplerin harekete geçmesi için talimat verildi. Kısa bir süre içerisinde göle dönen mahalledeki sular ekipler tarafından çekilerek mahalle sakinlerinin rahat bir nefes alması sağlandı. Vatandaşlar, böyle doğal afetlerde mağduriyetlerinin hemen giderilmesi için harekete geçen Başkan Bayık’a teşekkürlerini iletti.Editör: Ahmet Şen