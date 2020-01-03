​Göbeklitepe Doğal Taşlarla Dünyaya Açılacak

Turizmi Geliştirme Anonim Şirketi, İstanbul Maden İhracatçıları, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Halfeti Belediyesi işbirliğinde ‘Göbeklitepe Doğal Taş Ürünler Tasarımı Atölyesi’ gerçekleştirildi. Atölyede Göbeklitepe'nin tasarım aracılığıyla Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması, Göbeklitepe için bir koleksiyon değeri oluşturulması, tasarımcılarla Göbeklitepe kültürel mirasının bir araya getirilerek özgün tasarımların geliştirilmesi amaçlandı. Göbeklitepe Doğal Taş Ürünler Tasarımı Atölyesinde bir araya gelen tasarımcılar Göbeklitepe'nin anıtsal yapılarından, mimarisinden, figürlerinden, coğrafyasından, doğasından ilham alan ve doğal taşlardan üretilecek ürün tasarımları oluşturdu. Atölye çalışması Göbeklitepe, Şanlıurfa ve Halfeti’de dört gün boyunca devam etti. Atölyeye tasarımcılar Buket Hoşcan Bazman, Ceren Gürkan, Eli Bensusan, Emre Yunus Uzun, Hazal Balasar, Mustafa Timur, Şule Koç ile Nurcihan Beyazıt katıldı.Turizmi Geliştirme Anonim Şirketi, Şanlıurfa’nın turizm potansiyelini değerlendirmek amacıyla valilik öncülüğünde kamu ve özel sektör işbirliğinde kuruldu. Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu ilk toplantısını ise geçen yıl Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirdi.Editör: Ahmet Şen