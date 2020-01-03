​Haberimiz Üzerine Eyyübiye Belediyesi Harekete Geçti!

Urfa.com Haber Sitemizde gündeme getirdiğimiz ve hijyen koşullarına uyulmayıp, izinsiz yapılıp, görüntü kirliliğine neden olan deve kesiminin tespit edilmesiyle, Eyyübiye Belediyesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçip, işyeri hakkında cezai işlem başlattı.Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamada ” İlçemiz sınırları dahilinde Türkmeydanı mahallesi Meşarkiye caddesinde bir iş yerinin önünde deve kesiminin yapıldığının tespiti üzerine belediyemize bağlı Zabıta Müdürlüğümüz söz konusu işyerine cezai müeyyide uygulayarak, işyerini mühürleyip, faaliyetten men edilmiştir. Yine Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Çevre Zabıta ekipleri de aynı işyerine cezai işlem uygulamıştır. Kamuoyunun saygıyla duyurulur. “ dedi.İlgili bir önceki habere ulaşmak için aşağıdaki bağlığı tıklayınızEditör: Ahmet Şen