​Yer: Şanlıurfa! Suriyeliler Yol Ortasında Deve Kesti

Belediyeyi Göreve Davet Etmekten Bıktık

Fotoğraf: Ahmet Arıkan

Şanlıurfa Haşimiye Arap Meydanı’nın Suriyeli bir kasap dükkânın önünde deve kesti. Kesim işleminin çocukların gözünün önünde gerçekleşmesi tepkilere neden oldu.Durumu gören Urfalı vatandaşlar, kesim yerinin sokak ortası olmadığını belirterek; “Haşimiye Arap Meydanı Suriyeli kasap dükkânın önünde cadde üzerinde çocukların gözü önünde DEVE KESİYOR. Belediye ya da zabıta ne yapıyor diye sorarsanız artık göreve davet etmekten bıktık usandık.” İfadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen