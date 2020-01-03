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Bu haber 03 Ocak 2020 13:00:59 Tarihinde eklenmiştir.

​Tesadüfen Geçtikleri Yol Sonları Oldu! Arabaya Silahlı Saldırı Düzenlenirken Kurşunların Hedefi Oldular

Bir araca yönelik gerçekleşen silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Ölen iki kişinin tesadüfen olay yerinden geçtiği ve hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

​Tesadüfen Geçtikleri Yol Sonları Oldu! Arabaya Silahlı Saldırı Düzenlenirken Kurşunların Hedefi Oldular

Edinilen bilgiye göre olay, İzmir'in Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. 



 

Tesadüfen Geçiyordu Silahlı Saldırıya Uğradı

Kalabalık bir grup, bir araca ateş açtı. Çıkan çatışma sonucu dehşet dolu anlar yaşandı. Saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre o sırada tesadüfen yoldan geçen motokurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir otomobilde bulunan Lokman Çakır (40) ağır yaralandı. 

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan acı haber geldi ve kurtarılamadı.

Öte yandan, polis ekipleri hastane önünde güvenlik önlemleri aldı.


 

Dehşet anları kamerada

Silahlı saldırı anları kameralara da anbean yansıdı. Görüntülerde kalabalık bir grubun ateş açtığı ve bölgede bulunan vatandaşların panikle sağa sola kaçıştığı görülüyor. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.





Editör: Ahmet Şen 
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