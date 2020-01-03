​Baydilli: Personelimizin Bu Hareketini Karşılıksız Bırakmayacağız

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde engelli bir vatandaşa yardım eden belediye çalışanı takdirleri topladı.Personelimizin Bu Güzel Hareketi Karşılıksız KalmayacakBelediye çalışanının engelli vatandaşa yardım ettiğini gören Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli duruma oldukça sevindiğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu;“Mesai arkadaşımız Muzaffer'in engelli bir vatandaşımıza yardımda bulunması bizi ziyadesiyle sevindirdi. Biz de personelimizin bu güzel hareketini karşılıksız bırakmayacağız. Tebrik ve teşekkür ederim Muzaffer Koşan. Videoyu çekip yollayan İbrahim Fener'e de teşekkür ediyorum.”Editör: Ahmet Şen