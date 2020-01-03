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Bu haber 03 Ocak 2020 11:00:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Baydilli: Personelimizin Bu Hareketini Karşılıksız Bırakmayacağız

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde belediyede görev yapan Muzaffer isimli çalışanın engelli bir vatandaşa yardım ettiğini gören Başkan Baydilli: “Personelimizin bu hareketini karşılıksız bırakmayacağız” dedi.

​Baydilli: Personelimizin Bu Hareketini Karşılıksız Bırakmayacağız

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde engelli bir vatandaşa yardım eden belediye çalışanı takdirleri topladı.




Personelimizin Bu Güzel Hareketi Karşılıksız Kalmayacak
Belediye çalışanının engelli vatandaşa yardım ettiğini gören Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli duruma oldukça sevindiğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu;

“Mesai arkadaşımız Muzaffer'in engelli bir vatandaşımıza yardımda bulunması bizi ziyadesiyle sevindirdi. Biz de personelimizin bu güzel hareketini karşılıksız bırakmayacağız. Tebrik ve teşekkür ederim Muzaffer Koşan. Videoyu çekip yollayan İbrahim Fener'e de teşekkür ediyorum.”







Editör: Ahmet Şen 
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