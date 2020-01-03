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Bu haber 03 Ocak 2020 14:00:25 Tarihinde eklenmiştir.

​Albayrak: Çok kısa bir zamanda attığımız tohumlar, çok yakında filizlere ağaçlara dönmeye başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılının da ‘İVME’ yılı olacağını ifade ederek, “Ekonominin tüm kurumlarıyla bu hedefi sahiplenerek tüm politikalarımızı bunun üzerine inşa edeceğiz” dedi.

​Albayrak: Çok kısa bir zamanda attığımız tohumlar, çok yakında filizlere ağaçlara dönmeye başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda İş Dünyası Konferansı'na katıldı. Bakan Albayrak yaptığı konuşmasında gündeme dair ekonomi rakamlarında değindi.



 

“2020 yılı ‘İVME' yılı"

Bakan Albayrak, “Şimdi bu değişim dönemiyle ilgili yeni bir faz başlatacağız. İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız. Çok kısa bir zamanda attığımız tohumlar, çok yakında filizlere ağaçlara dönmeye başlayacak. Bugün sabah Çanakkale'de de ifade ettim. Enerji Bakanlığı döneminde madencilik üzerinde attığımız adımların tohumları yeşermeye başladı. Altında 20-25 tonlardan Cumhuriyet tarihi rekoru 2019 yılı 38,5 tonla yılı kapadık. Yerli kömür üretimi 50-60 milyon tonlardan 100 milyon tonu geçtik. Türkiye'nin yerli kaynaklarıyla dönüşüm özelindeki bu süreç çok önemli bir netice vermeye başladı. 2020 yılı "İVME yılı" dediğimiz, yani ivmeyi şöyle açıkladık, "İleri, Verimli ve Milli Endüstri" yılı olacak. Büyüme politikamızda kaynak kullanma politikamız da İVME üzerine inşa edilecek. Kaynakları çok daha verimli çok daha kaliteli şekilde doğrudan tüm bu model üzerinde kurgulayarak yöneteceğiz. Ekonominin tüm kurumlarıyla bu hedefi sahiplenerek tüm politikalarımızı bunun üzerine inşa edeceğiz. Geçtiğimiz Mayıs ayında, özellikle doğrudan ithal ürünleri ikame edecek üretim alanlarına finansman sağlayacağız. Mayıs 2019'da ilk tanıttığımızda İVME modelini şunu ifade ettik, yıl sonuna kadar belirli bir hacimde belirli bir limitte yaklaşık 47 milyar dolarlık ithalatı ikame edecek alanlara finansman sağlayacağız. Bu alanları belirledik. Şimdi bunları ikame edecek şekilde yatırım gerçekleştirecekse, şu şartlarda. Yıl sonunda baktığımızda kredi tutarı yaklaşık 48 milyar liraya ulaştı. Enflasyona endeksli uygun maliyeti bu paket kapsamında da şu ana kadar 48 milyar liralık tahsisinin yanında kullandırılan rakam 30 milyar liraya yaklaştı. Türkiye genelinde 59 bin 461 kişi ve kuruma limit tahsis edilirken, 56 bin 564 kişi ve kuruma da kredi kullandırıldı" dedi.



 

“2 bin 746 yerli makine alıcısına 4.6 milyar TL finansman sağlandı”

Kredi tahsisleri hakkında da konuşan Bakan Albayrak, "Sektör bazında incelediğimizde, ortaya çıkan tabloya baktığımızda, ne kadar hedef odaklı hareket ettiğimiz gösteriyor. Hammadde ara malı alanında 6 bin 53 sanayicimize 26.2 milyar TL kredi tahsis edildi. 4 bin 628 Sanayicimize 15.1 milyar uygun ucuz uzun vadeli finansman kullandırıldı. Makine imalat sektöründe 2 bin 34 makine imalatçısı sanayicimize 7.1 milyar TL kredi limiti tahsis edildi. Bin 519 sanayicimize 4.2 milyar TL kredi finansmanı sağlandı. Yerli makine alımlarında 3 bin 762 yerli makine alıcısına 8.7 milyar TL kredi tahsis edildi. 2 bin 746 yerli makine alıcısına 4.6 milyar TL finansman sağlandı. Bir diğer öncelikli üretim alanımız olan seracılıkta 14 bin 803 çiftçimize yaklaşık 3 milyar TL finansman kullandırıldı. Fiyatlardaki dalgalanmaları giderecek seracılığın yanında, tarımsal İthalatın önlenmesine Yönelik hedefler doğrultusunda stratejik bitkisel üretim yapan 33 bin 012 çiftçimize 2,6 milyar TL kredi limiti tahsis edildi ve tamamı kullandırıldı” ifadelerini kullandı.



 

“Kırılan rekorları yarın açıklanacak 2019 tüm zamanların rekor yılı olacak”

Bakan Albayrak açıklamasının devamında, “Türkiye 2019 yılının ikinci yarısında başladığı bu modelle ithalatı ikame edecek katma değer üretim ve büyüyecek alt yapıyı nakış gibi işlemeye başladı. Sanayicini, ithalatçısını, küresel rekabette avantajlı hale getirecek bu adımları atmaya başladı. İhracat, üretim noktasında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada çok daha yoğun bir şekilde bu süreçleri destekleyeceğiz. Bugün kırılan rekorları yarın açıklanacak. 2019, tüm zamanların rekor yılı olacak. İnşallah 180 milyar dolarlık hedefi geçeceğiz inşallah. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımızda her geçen yıl bu hedefleri daha da ileri taşıyacağız. İhracatçımızı, üreticimizi daha da destekleyip sevindirerek özellikle bu adımları atacağız. Malumunuz ihracatçımızın uzun zamandır beklediği bir düzenleme vardı. Özellikle ihracat bedellerinin Türkiye'ye getirilmesi Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı kararına ilişkin tebliğ noktasında talepleri vardı. Çok yakın dönemde bununla ilgili değişiklik yaptık. Bu değişiklikle birlikte önceki uygulamalarla ihracatçılarımızın yurt içine getirme durumunda olduğu bedellerin en az yüzde 80'ini Türk lirasına çevirme durumunda kalıyordu. Bize çok yoğun talepleri vardı. Getiriyoruz döviz bozduruyoruz, tekrar döviz alıyoruz. Bankalar bu durumdan para kazanıyor. Bu düzenlemeyle bu zorunluluğu ortadan kaldıralım" şeklinde açıklamada bulundu.



 

"İhracatta farklı ülkelerle yaşanabilecek problemlerle alakalı da düzenlemeler yaptık"

Bakan Albayrak şunları kaydetti:

"Malumunuz bir kaç gün önce bu düzenlemeyle birlikte bundan sonra bu sorunluluk ortadan kalktı. Bunun yanında Türk Lirası olarak yapılacağı beyan edilen ihracatlarına bedellerini özellikle döviz olarak yurda getirilebilmesinin alt yapısıyla ilgili birçok düzenlemeler, süre uzatımları, farklı ülkelerle yaşanabilecek problemlerle alakalıda düzenlemeler yaptık. İhracat hesaplarının süreleri, vergi indirimlerinde özellikle küçük veri ölçekli KOBİ'lerimizle alakalı, KOBİ ihracatçılarımızla alakalı karışıklıkların rahatlatılacağı düzenlemeler. Mevcut açık ihracat hesaplarında tüm bu getirdiğimiz ihracatçının lehine olan değişikliklerin uygulanmasına yönelik yükümlerin hepsini ekledik. ihracatçılarımıza böylece bir çok açıdan kolaylaştırıcı ve karşılaştıkları bürokrasiyi azaltıcı adımları attık. İnşallah 2020 yılı bu anlamda ihracatçımız açısından çok daha etkili ve güzel bir yıl olacak. Bu kapsamda gerekli genelgeyi tüm bu noktadaki gereken ekstra adımları da en kısa zamanda yayınlamaya ve adımları atmaya devam edeceğiz. İhracatçımız, üreticimiz açısında özellikle sanayicimiz açısından 2020 yılıyla birlikte çok daha arzu ettiğimiz büyümeyi ve sıçramayı yaşayacağımız yüzde 5 baz büyüme. Her yerde bunu diyorum yüzde 5 büyüme."

İş Dünyası Konferansı daha sonra basına kapalı şekilde devam etti.






Editör: Ahmet Şen 
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Ekonomi
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