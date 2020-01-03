Şanlıurfa'nın Medarı İftiharları! Türkiye Şampiyonu Olan Takım Süper Lig’e Yükseldi

Şanlıurfa Türkiye Şampiyonu Oldu

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 yıl önce kurulan Suruç Hokey Spor Kulübü'nün erkek takımı, üst üste iki şampiyonluğun ardından Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.Suruç Hokey Spor Kulübü Antrenörü Abit Bostancı: "2017 yılında okul sporlarında hem bölge şampiyonu hem de Türkiye 3'üncüsü, 2018'de 16 yaş altı Türkiye şampiyonu olduk. 2018'de yine 2. Lig play-off müsabakalarına katıldık. O müsabakalara katılan en genç takımdık." dedi.açıklamalarına devam eden Bostancı; "İkinci Lig play-off müsabakalarında üstün başarı sergileyerek Trabzon'da namağlup şampiyon olup 1. Lig'e yükseldik. 2019-2020 sezonunda erkeklerde 16 yaş altında yine Türkiye şampiyonu olduk. Katılan 9 takım da Süper Lig'den transferler yaparak müsabakalara geldi. Suruç'tan bütün takımlar çok iyi söz ediyor. 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de boy göstereceğiz. Süper Lig'de maddi anlamda da güçlü olan takımlarımız var. Biz maddi konuda güçlü değiliz. Bu çocukların maddi ve manevi desteğe ihtiyaçları var." ifadelerine yer verdi.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, süper lige yükselen Suruç Gençlik Spor Kulübü hokey takımını tebrik ederek, süper ligde başarılar diledi.Editör: Ahmet Şen