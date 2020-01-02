Şanlıurfa'da Belediye Ağaç Katliamına Göz Yummadı!

Hastane Önünü Kapatıyor Diye Ağaçları Katlettiler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Duruma El Attı

Şanlıurfa’da Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Özel Lotus Hastanesi ve MondiHome mağazısının kesiştiği yerde bulunan ağaçlar budandı denilerek katledildi. Özel Lotus Hastanesi ve MondiHome mağazasını kapatıyor diye ağaçların dallarının budamak yerine komple katledilmesi vatandaşların tepkilerine neden oldu.Hastane yönetimine ve mağaza yetkililerine tepki gösteren vatandaşlar; “Sırf Hastane önünü kapattığı için Özle Lotus Hastanesi tarafından kesilen ağaçların dalları orda çalışan personeller tarafından temizlendi. Ağaç katliamı yapanları kınıyorum.” ifadelerine yer verdi.“Urfa zaten orman alanın en az bölge bunlar ne yapmaya çalışıyorlar.” Yorumunda bulunan vatandaşların sesine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kulak verdi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tepkiler ve şikâyetler üzerine sorumlularla ilgili yasal işlem başlatıldığını açıkladı. Belediyenin duyarlılığı vatandaşlar tarafından takdir edildi.Editör: Ahmet Şen