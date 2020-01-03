​Şanlıurfa Tüm İllerden Açık Ara Önde! Şanlıurfa’da Bir Kadın Kaç Doğum Yapıyor?

En Düşük Doğurganlık Hızı Olan il Gümüşhane Oldu

Kaba Doğum Hızının En Yüksek Olduğu İl Şanlıurfa

Toplam Doğurganlık Hızı Nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu, doğum istatistiklerini açıkladı. İllere göre bakıldığında, toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il, 4,13 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'dan sonraki 5 il, Şırnak, Ağrı, Muş, Siirt, Mardin olarak sıralandı.Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu illerin ilk sırasında 1,30 ile Gümüşhane yer aldı. Bunu, 1,43 ile Kütahya, Zonguldak, Edirne, 1,47 ile Bartın takip etti.Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısı anlamına geliyor. Bu hız, 2017'de binde 16,1 olarak hesaplanırken, 2018'de binde 15,3 oldu. Yani, geçen yıl bin nüfus başına 15,3 doğum düştü.İllere göre kaba doğum hızında ise, doğurganlığın en yüksek olduğu Şanlıurfa. Bu ili binde 27,2 ile Şırnak, binde 25,7 ile Muş ve binde 25,3 ile Ağrı izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il, binde 9,5 ile Edirne oldu. Bu ili binde 9,7 ile Zonguldak, binde 9,9 ile Giresun, Gümüşhane, Kırklareli, Bartın ve Kastamonu takip etti.Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısıdır.TUİK Doğurganlık VerileriTÜRKİYE: 1.99 çocuk;1-Şanlıurfa: 4.13 çocuk;2-Şırnak: 3.60 çocuk; 3-Ağrı: 3.26 çocuk;4-Muş: 3.23 çocuk;5-Siirt: 3.16 çocuk;6-Mardin: 3.12 çocuk;7-Bitlis: 3.06 çocuk;8-Diyarbakır: 2.96 çocuk;9-Van: 2.95 çocuk;10-Batman: 2.90 çocuk.Editör: Ahmet Şen