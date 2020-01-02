​Şanlıurfa BŞB Açıkladı: İddialar Asılsız, Malzemeler Hırsızlık Olayından Dolayı Kaldırıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada yayınlanan asılsız haberler ile ilgili açıklamada bulundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi,konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi,“Sosyal medyada ve bir internet sitesinde; Akçakale İlçesi Damlalı mezrasında Büyükşehir Belediyemize ait olan ve söz konusu mezraya yol yapımı için bırakılan malzemelerin “yol yapılmak için bekletildiği ve akabinde geri götürüldüğü” yönünde asılsız paylaşım ve haberlerin yapıldığı görülmüştür.Akçakale İlçesi Damlalı Mezrasında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sathi asfalt yapmak için stok yaptığı malzemelerin çalındığı şikâyetinin ardından Ekiplerimiz, yine aynı bölgeye hava şartları düzelince asfalt yapmak üzere, söz konusu malzemeleri belirlenen güvenli stok bölgesine taşımak için Damlalı Mezrasına intikal etmiş. Sonra yine Damlalı mezrasında güvenli bir yerde tutanak ile bırakmış, başka bir bölgeye de taşımamıştır.Yaklaşık bir ay önce meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili gerekli suç duyurusu Büyükşehir Belediyemizce yapılmış olup konunun yeniymiş gibi kamuoyuna yansıtılması ve Büyükşehir’in malzemeleri asfalt yapmadan geri çektiği tek taraflı ve gerçekten yoksun paylaşım ve haberlerdir.Büyükşehir'e ait malzemeyi çalan ve ayrıca gerçeğe aykırı haber yapanlarla ilgili gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunulur.”Editör. Ahmet Şen