​Başkan Bakay; Vali Erin'in gitmesini istemiyoruz

Şanlıurfa'ya vali olarak atanmasının ardından vatandaşlarla iç içe bir yönetim sergileyen Vali Abdullah Erin 7'den 70'e tüm Urfalıların gönlünde taht kurdu.Son günlerde çıkan tayini çıkacak dedikodularının ardından Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şefik Bakay dedikodulara ilişkin açıklama yaptı. Başkan Bakay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;"Şanlıurfa'ya atandığı günden buyana yaptığı çalışmalar, halkla iç içe oluşu ve ulaşılabilir oluşuyla kent için büyük bir şans olan sayın Valimizin Şanlıurfa'da kalarak kente hizmetlerine devam etmesi gerektiğini düşünüyorum."Editör: Ahmet Şen