​Kim Kime Neyi Bağışlar? Beyazgül! Siz Kime Ne Bağışladınız?

Dükkanlar Hibe Edilirse Meydan Yapılacak

Zamanında Daire Parasına Bir Dükkan Satın Alındı

Esnaf Hibeyi Kabul Etmiyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, geçtiğimiz günlerde tarihi yapıları gün yüzüne çıkarmak amacı ile Yusuf Paşa Mahallesi, Asfalt Caddesinde esnafla bir araya gelerek; “Pasajdaki dükkanların belediyeye hibe edilmesi konusundaki çağrımızı yeniliyoruz” açıklamasında bulundu.Pasajdaki dükkan sahipleri duruma tepki gösterdi. “Yıllarca çocuklarının rızkından ayırarak bir kenara koymuş Halep Pasajında bir dükkân almış. Büyükşehir Belediye Başkanı bugün gel bu dükkanı belediyeye hibe et orayı meydan yapalım diyor” tepkisini gösteren vatandaşlar bu hibenin akla mantığa sığacak bir yanının olmadığını ifade etti. Başkan Beyazgül, çağrısını sosyal medya hesabından da duyurmayı ihmal etmedi. duyuruda; "Çağrımızı bir kez daha yeniliyoruz" diyen Beyazgül, şu paylaşamda bulundu;Başkan Beyazgül'ün çağrısını yenilemesinin ardından bir vayandaş, dükkanları bir daire parasına satın aldık dyerek şu yorumu yaptı; "Zamanında bir daire parasına dükkanları vatandaş satın aldı. Şu anda proje dışı uygulamalar yapılmış. Bir çoğu yurt dışında olan mülk sahipleri var. 37 civarı öncellerin bir o kadarı Mersinde bir bayanda. Bunlara bir değer biçerek almak kolay. Bedelsiz biraz zor. O dönem bir daire 35 milyondu biz 12 metre kareye 70 milyona satın aldık. Bu konuyu en iyi Müslüm Sunay biliyor. Daha önceki yönetimde beraberdik. Ben dükkanı çoktan 6 bine sattım. Bu acı gerçekler var. İnşallah kurtarırsınız."İş yerlerini hibe etmek isten iş yeri sahiplerini önümüzdeki günlerde nasıl bir süreç bekliyor bilinmemekle beraber, asnafın çoğunluğunun durumu kabul etmediği belirtildi.Editör: Ahmet Şen