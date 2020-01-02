​Siverek Yollarına Gülpınar Damgası!

MART AYINDA BÜYÜK HAMLE!

AB Uyum Komisyonu Başkanı M. Kasım Gülpınar'ın girişimleri sonrasında harekete geçen Şanlıurfa BŞ Belediyesi Siverek kırsalında büyük çapta bir yol yapım, onarım çalışmalarına başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün özellikle ilgilendiği çalışmalarda ciddi yol katedilirken çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.Gülpınar' ın iki yıldır üzerinde çalıştığı 130 km asfalt yol çalışmalarının Mart ayında yapılması planlanan ihale ile son bulması ve uzun yıllardır beklenen yol sorununun büyük oranda çözülmesi bekleniyor.BŞ Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığının büyük emek verdiği o çalışmalar:1-)SİVEREK ilçesine baģlı Dereköy Kç Bulaklı mahalleri arası büz boru ile baks çalışmalarımız bitmiştir.2-)Beton Yol Programi kapsaminda Siverek İlçemiz Duydum-Bakaç-Kuşlugöl-Kayalı -Mezra 9+400km lik yolda alt temel serme ve sıkıştırma çalışmamız devam ediyor3-)Beton Yol Programi kapsaminda Siverek İlçemiz Duydum-Bakaç-Kuşlugöl-Kayalı -Mezra 9+400km lik yolda sanat yapıları çalışmamız devam ediyor4-(Siverek ilçemizde Beyon Y.Ay - Dedeli Mezrası stabilize yol yapım çalışmamız tamamlanmıştır.5-) Siverek ilçesi Mezra mahallesi ile beton yol arası stabilize yol çalışmamız devam ediliyor.6-)Siverek ilçemizde Beyon Y.Ay - Dedeli Mezrası stabilize yol yapım çalışmamız tamamlanmıştır.7-)SİVEREK ilçesine baģlı Hurmapınar ile DV YOL AYRIMI arası büz boru çalışmalarımız başlamıştır.8-)Siverek ilçesi daralıca robot asfalt onarım çalışmamız başlamıştırr.9-)SİVEREK ilçesine baģlı Eğriçay yoğurtçu mahalleri arası büz boru çalışmalarımız başlamıştır.10-)Siverek ilçesi yılanpınarı ileri mahaleleri arası yol çalışmamız devam ediyor.11-)Siverek ilçesi kırsal mahalle yolları dedeli mahallesi beton yol arası stabilize yol çalışmamız yapıliyor.12-)Siverek ilçesi gögercin sumaklı eski diyarbakır yol ayırımı robot asfalt yol onarım çalışmamız başlamıştır.13-) Siverek İlçemizde Yeni Hayvan Pazarı yolunda Asfalt öncesi Reglaj ve Astar Uygulama çalışmalarımız Başlamıştır.14-)Siverek ilçesi Boyuncuk aş Geçer Mahallesi arası stabilize yol çalışması devam ediliyor.Editör: Ahmet Şen