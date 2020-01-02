​Şanlıurfa’da Arabasının İçinde Oturan Şahıs Kurşun Yağmuruna Tutuldu

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesi Sancaktar Mahallesindeki oduncu pazarında meydana geldi.
45 Yaşındaki Adam Araç İçinde İnfaz Edildiİddialara göre, 45 yaşındaki İbrahim D. İsimli vatandaş aracının içerisinde kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırının kim veya kimler tarafından yapıldığı bilinmemekle beraber araçta çok sayıda kurşun izine rastlandı.
Vatandaşlar Silah Sesine KoştuSilah seslerini duyan vatandaşlar olay yerine gittiklerinde İbrahim D’nin kanlar içinde olduğunu görerek sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Ağır Yaralanan Şahıs Hayatını KaybettiBurada ilk müdahalesi yapılan yaralı İbrahim D. ambulansla, Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Deniz'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Editör: Ahmet Şen
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