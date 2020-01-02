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Bu haber 02 Ocak 2020 16:00:26 Tarihinde eklenmiştir.

Öğretmen Arkadaşları Şikayet Etti! Doğum Gününde Birbirlerine Sarılan Öğretmenlere Ceza Kesildi

Bir lisede doğum günü için birbirine sarılarak tebrik eden 2 öğretmen, meslektaşları tarafından şikayet edildi. Valilik soruşturama izni verdi, Kaymakamlık suç duyurusunda bulundu, Milli Eğitim Müdürlüğü ise “uygunsuz” diyerek, sürgün ve aylıktan kesme cezası verdi.

Öğretmen Arkadaşları Şikayet Etti! Doğum Gününde Birbirlerine Sarılan Öğretmenlere Ceza Kesildi

Van'ın Çatak ilçesinde bulunan bir lisede iki öğretmenin doğum günü kutlamak için birbirlerine sarılarak tebrik etmesi suç oldu. "Hizmet içinde devlet memurunun itibar ve güven duygusuna sarsacak nitelikte davranışta bulunmak" iddiasıyla başlatılan idari soruşturmada kadın öğretmene "aylıktan kesme", erkek öğretmene ise sürgün cezası çıktı. 



 

SARILMAK UYGUNSUZ HAREKETMİŞ

ODATV’nin haberine göre Olay, 20 Mayıs’ta yaşandı. Doğum günü olan kadın öğretmeni, erkek öğretmenin sarılarak tebrik etmesi başka 2 öğretmen tarafından okul müdürüne şikayet edildi. Ardından öğretmenlerle toplantı yapan okul müdürü yaşanan görüntülerin uygunsuz olduğu iddiasında bulunarak 2 öğretmen hakkında idari soruşturma açılmasını talep etti. Van Valiliği 2 öğretmen hakkında soruşturma izni verdi. Bunun üzerine Van Milli Eğitim Müdürlüğü Disiplin Kurulu olayın araştırılması için müfettiş görevlendirdi. Okula gelen müfettişler hem kamera kayıtlarını inceledi hem de öğretmenlerin savunmalarını aldı. Aynı zamanda Çatak Kaymakamlığı da öğretmenlerden hem savunma istedi hem de Çatak Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulundu. 


 

“SARILMAK HANGİ YASADA SUÇ”

Kadın öğretmen kısa bir süre sonra Çatak Kaymakamlığı'na 5 sayfadan oluşan bir savunma gönderdi. Öğretmen savunmasında; "O gün okulda yaptığım bir etkinlik sonrası öğretmen arkadaşımla karşılaştım. Etkinlikten dolayı beni tebrik etti. Sonrasında ben kendisine; 'Hocam bugün benim doğum günüm. Doğum günümü kutlamadınız?' dedim. O da bana sarılarak doğum günümü kutladı. Bu arada kamera kayıtlarının tarihi ve doğum günü tarihime bakılabilir. Orada kamera olduğunu ikimiz de biliyorduk. Yanlış bir şey yapmadığımızı bildiğimiz için gayet normal insanlar arasında olabilen sarılma durumumuz oldu. Sarılmanın şekli ve şartları hakkında suç olduğu bir durum ne Anayasa ne de Milli Eğitim Yönetmeliği'nin hiçbir yerinde yazmaz. İnsanların hayatta en çok önem verdiği namus, şeref, haysiyet kavramını hiçe sayarak görüntüler farklı lanse edildi" ifadelerine yer verdi. 




 

“İĞRENÇ BİR İFTİRA”

Mezopotamya Ajansı’ndan Adnan Bilen’in haberine göre kadın öğretmen savunmasının sonunda ise "Bana isnat edilen suçun çok iğrenç bir iftira olduğunu, bana bu konuda verilecek küçük bir cezanın değil, küçük bir ima bile tarafımdan kabul edilmeyeceğini, iki elimin mahşerde bana bu iftirayı atanların yakasında olacağını belirtiyorum. Şerefli bir öğretmen olarak böyle bir iftira karşılığında herhangi bir ceza uygulanması durumunda tüm hukuki haklarımı kullanacağım. Ne olursa olsun pes etmeyeceğimi ve sesimi duyurmaya çalışacağımı belirtiyorum" dedi. Bu arada erkek öğretmen de ifadesinde tüm insanların yaptığı gibi sarılarak arkadaşının doğum gününü kutladığını belirterek hukuki haklarını kullanacağını kaydetti. 




 

MAHKEME: SARILMAK SUÇ DEĞİL

Bu arada Çatak Kaymakamlığı'nın suç duyurusu üzerine Çatak Cumhuriyet Başsavcılığı iki öğretmen hakkında; "Hayasızca hareketlerde bulunmak" iddiasıyla idari soruşturma başlattı. Savcılık, emniyetten iki öğretmenin sarıldığı ana ilişkin görüntüleri istedi. Görüntüleri ve belgeleri inceleyen mahkeme 10 Ekim 2019 günü "kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar verdi. Savcılık kararında; "Yapılan soruşturma neticesinde, Çatak ilçe emniyet amirliği tarafından düzenlenen görüntü inceleme raporunda da şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediklerine dair bir görüntünün mevcut olmadığı, yalnız sarılma görüntüsünün mevcut olduğu, bu haliyle söz konusu hareketlerin bir suçu teşkil etmediği kameraların kapalı olduğu anlarda 'uygunsuz' diye tabir edilen bir takım davranışların olduğu varsayılsa bile 'hayasızca hareketler' suçunun unsurlarından olan aleniyet şartının sağlanamayacağı, söz konusu davranışların idari soruşturmaya dayanak oluşturabileceği de göz önünde bulundurarak, bu şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediğini dair kovuşturma yapılmasını gerektirecek yeterlilikte delil bulunmadığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verdi. 




 

İKİ ÖĞRETMENE CEZA

Savcılığın bu kararının ardından ise olay sonrası inceleme yapan Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri kararlarını açıkladı. Müfettişler kararlarında, iki öğretmenin okul içerisinde sarılmalarını "uygunsuz görüntü" olarak ifade ederek, sarılmayı; öğretmenler arasında olması gereken iletişimden çok öte bir davranış olarak yorumladı. Raporun sonunda kararlarını açıklayan müfettişler, kadın öğretmene disiplin yönünden, "Aylıktan kesme" cezası, idari yönden ise "il sınırları içinde ilçe dışında başka bir okulda görevine devam etmesi" kararı verdi. Yine erkek öğretmen hakkında ise, ilçe sınırları dışında bir okula atanmasına karar verilerek, sürgün edildi.



 

KARARA İTİRAZ EDİLDİ 

Karara karşı itirazda bulanan öğretmenler, kararın hukuki olmadığını söyleyerek, cezanın niyet okunarak verildiğini anlattı. Öğretmenler avukatları aracılığıyla cezanın kaldırılması için mahkemeye başvurdu.  




Editör: Ahmet Şen  

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