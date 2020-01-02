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Bu haber 02 Ocak 2020 15:00:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Hakimi Cumhurbaşkanı'na Şikayet Etti

Geçtiğimiz aylarda bir annenin terlikle oğlunun dişlerini kırması sonucu açılan davada, anneye 225 gün adli para cezası verilirken, suçun mahkeme tarafından onaylanmasına rağmen velayetin hala annede olduğunu ifade eden baba, çocuklarının durumu için endişe duyuyor.

​Hakimi Cumhurbaşkanı'na Şikayet Etti

Geçtiğimiz Ekim ayında görülen davada bir anneye, terlik fırlatarak oğlunun dişlerini kırması ve yumurtalık bölgesine vurarak darp etmesi sonucu açılan davada toplam 375 gün adli para cezası uygulanmıştı. Annenin suçu ispatlanmasına rağmen velayetin tedbiren hala annede durması, baba E.M.T.'nin çocukları için büyük endişe duymasına sebep oluyor. Annenin çocuklarına uyguladığı fiziksel şiddet yüzünden çocuklarının velayetini almak isteyen ve karısı ile boşanma aşamasında olan baba, dosya hakimini de CİMER'e şikayet etti. Cezasının kesinleşmesine rağmen tedbir kararı uygulamayıp çocukların hala annede kalmasının doğru olmadığını savunan baba, Eskişehir'de yaşamadığı için büyük korku duyduğunu ve çocuklarına bir zarar gelmesinden korkuyor.



 

"Başvurularımıza rağmen henüz hiçbir tedbir kararı uygulanmamıştır"

Çocuklarının annesi ile boşanma sürecinde olduğunu ifade eden E.M.T., çocuklarına şiddet uygulaması sonucu eşinin adli para cezası aldığını söyleyerek, "Boşanma davamız yaklaşık 19 aydır Eskişehir 4. Aile Mahkemesince yürütülmekte. Bu süre içerisinde 2 oğlumun velayeti tedbiren anneye verildi. Velayeti elinde bulunduran anne terlikle oğlumun dişlerini kırarak, yumurtalık bölgelerine vurarak darp etmiştir ve her iki arı suçtan dolayı cezalar almıştır. Anneye 6284 sayılı kanun kapsamında başvurularımıza rağmen henüz hiçbir tedbir kararı uygulanmamıştır ve çocuklarımın velayeti halen annededir. Diş kırmadan dolayı 225 gün adli para cezası, yumurtalık bölgesine vurduğu için de 150 gün adli para cezası aldı" dedi.



 

"Hakimin bir türlü velayeti anneden alıp babaya vermemesinden dolayı Cumhurbaşkanımıza şikayet ettim"

Annenin çocuklara vurduğuna dair raporların olduğunu ve hakimin velayeti hala kendisine vermemesinden dolayı şikayet ettiğini belirten E.M.T., çocuklarının canından endişe duyduğunu ifade ederek, "Aynı zamanda hakimin bir türlü velayeti anneden alıp babaya vermemesinden dolayı e-devlet üzerinden Cumhurbaşkanımıza hakimi şikayet ettim. Cumhurbaşkanımız da dilekçemi HSYK’ya yönlendirdi. Çocuğa vurduğuna dair darp raporları var. Bizim boşanma sürecinden beklentimiz adaletin adil bir şekilde dağıtılmasıdır, kadına terazi erkeğe tokmak şeklinde olmamalıdır. Adaletin eşit mesafede insanlara yaklaştığını biliyor ve inanıyoruz. Çocuklarımın velayetinin annede bulunmasından ve şu ana kadar uygulanan şiddetlerin mahkemelerce ispatlanmasından dolayı çocukların hayatları konusunda endişe içerisindeyim. Ben 900 kilometre uzakta yaşıyorum ve her ay onları görmeye geliyorum. Sürekli bir panik içerisindeyim. Acaba çocuklarım yine dayak yiyorlar mı, yine darp ediliyorlar mı ya da öldürülecekler mi korkusu oluyor. Benim beklentim adaletin tecelli etmesi ve velayetin tarafıma verilmesi” şeklinde konuştu.




Editör: Ahmet Şen 
 
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​Hakimi Cumhurbaşkanı'na Şikayet Etti
Geçtiğimiz aylarda bir annenin terlikle oğlunun dişlerini kırması sonucu açılan davada, anneye 225 gün adli para cezası verilirken, suçun mahkeme tarafından onaylanmasına rağmen velayetin hala annede olduğunu ifade eden baba, çocuklarının durumu için endişe duyuyor.
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