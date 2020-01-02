Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 02 Ocak 2020 14:00:47 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Kurallara Uymayan İş Yerleri Zabıta Tarafından Mühürlendi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı nedeniyle eğlence merkezlerinde denetimlerde bulundu.

​Şanlıurfa’da Kurallara Uymayan İş Yerleri Zabıta Tarafından Mühürlendi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı nedeniyle ilçede bulunan birçok eğlence mekanını denetledi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı uygulamalar kapsamında eğlence merkezleri ve kafeleri denetleyen zabıta ekipleri, ruhsat, alkol satışı denetimi ile birlikte yüksek sesle müzik yapan eğlence merkezlerine de uyardı. Kurallara uymayan bir eğlence merkezi mühürlenirken, iş yeri sahipleri hakkında ise idari para cezası uygulandı.


 

Şanlıurfa’da Bir İş Yeri Mühürlendi

Yapılan denetimler sırasında kurallara uygun faaliyet göstermediği için bir eğlence merkezi Haliliye Belediyesi zabıtaları tarafından mühürlendi. İşyeri sahipleri hakkında ise idari para cezası uyguladı.





 

Ekipler Yaka Kamerası Kullandı

Öte yandan denetimlerin şeffaf bir şekilde yapılmasına yönelik ekipler tüm denetimlerde yaka kamerası uygulamasını sürdürüyor.
 

Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa’da Kurallara Uymayan İş Yerleri Zabıta Tarafından Mühürlendi
​Şanlıurfa’da Kurallara Uymayan İş Yerleri Zabıta Tarafından Mühürlendi
Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı nedeniyle eğlence merkezlerinde denetimlerde bulundu.
​Şanlıurfa’da Arabasının İçinde Oturan Şahıs Kurşun Yağmuruna Tutuldu
​Şanlıurfa’da Arabasının İçinde Oturan Şahıs Kurşun Yağmuruna Tutuldu
Şanlıurfa’da arabasının içinde oturan bir kişinin, silahlı saldırıya uğradığı bilgisi edinildi. Ağır yaralı olarak bulunan sürücü hastanede hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da Sürü Yönetimi Elemanı Kursu Açıldı! Kayıtlar Devam Ediyor
Şanlıurfa'da Sürü Yönetimi Elemanı Kursu Açıldı! Kayıtlar Devam Ediyor
Şanlıurfa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile Halk Eğitim Merkezinin ortak çalışması ile “Sürü Yönetimi Elemanı Kursu” açtı.
​Kuveyt Emiri'nden Başkan Yalçınkaya’ya Ziyaret
​Kuveyt Emiri'nden Başkan Yalçınkaya’ya Ziyaret
Kuveyt emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah’ın özel danışmanı ve Kuveyt vakıflar bakan yardımcısı Şeyh Saad al-ajmi, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’yı makamında ziyaret etti.
​Şanlıurfa’da Yoğun Sis Trafiği Durma Noktasına Getirdi
​Şanlıurfa’da Yoğun Sis Trafiği Durma Noktasına Getirdi
Şanlıurfa’da gece yarısı etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi birkaç metreye kadar düştü.
​Şanlıurfa'da Yılın İlk Günü Yoğun Sis
​Şanlıurfa'da Yılın İlk Günü Yoğun Sis
Şanlıurfa’da yeni yılın ilk gününde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.
​Şanlıurfa’da Yılın İlk Kavgası: 2 Yaralı, 4 Gözaltı
​Şanlıurfa’da Yılın İlk Kavgası: 2 Yaralı, 4 Gözaltı
Şanlıurfa’da yeni yılın ilk saatlerinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.
Sahipsiz Urfalı Hastaya, Suriyeliler Sahip Çıkıyor
Sahipsiz Urfalı Hastaya, Suriyeliler Sahip Çıkıyor
​Şanlıurfa’da yaşandığı iddia edilen olay şaşkınlık yarattı. Şanlıurfa’da görev yapan bir doktorun söylediklerinin ifade edildiği iddialarda Suriyeliler, kendi sağlık kartları ile Türk vatandaşların çocuklarının muayene edilmesini istedikleri söylendi.
​Şanlıurfa'da 'Yıl başında ağaç kesme fidan dik' Etkinliği
​Şanlıurfa'da 'Yıl başında ağaç kesme fidan dik' Etkinliği
Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü'nün 'yıl başında ağaç kesme fidan dik' kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.
​Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu! Bahçe duvarında uyuşturucu çıktı
​Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu! Bahçe duvarında uyuşturucu çıktı
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında bir evin bahçesindeki duvar boşluklarına gizlenmiş bin 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şanlıurfa’da Canlı Yayında Ameliyat Yapıldı
Şanlıurfa’da Canlı Yayında Ameliyat Yapıldı
S.B.Ü.Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde,ameliyathane ile konferans salonu arasında sağlanan interaktif-canlı bağlantı ile fıtık ameliyatları başarı ile gerçekleştirildi.
​Şanlıurfa Sınırında Şehidimiz Var! Ateş Erzurum'a Düştü
​Şanlıurfa Sınırında Şehidimiz Var! Ateş Erzurum'a Düştü
Suriye’nin Tel-Abyad şehrinde Barış Pınarı Harekâtı'nda görevli Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya, teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.
FETÖ'cü Harun Çelik MİT Operasyonuyla Türkiye' ye Getirildi. Arkadaşları: Bayılma numarası yap! TIKLA İZLE
FETÖ'cü Harun Çelik MİT Operasyonuyla Türkiye' ye Getirildi. Arkadaşları: Bayılma numarası yap! TIKLA İZLE
​Şanlıurfa’da Kurallara Uymayan İş Yerleri Zabıta Tarafından Mühürlendi
​Şanlıurfa’da Kurallara Uymayan İş Yerleri Zabıta Tarafından Mühürlendi
​Siverek Yollarına Gülpınar Damgası!
​Siverek Yollarına Gülpınar Damgası!
​Yeni Yılda 25 Kuruşluk Poşete Zam
​Yeni Yılda 25 Kuruşluk Poşete Zam
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:06
Güneş
07:32
Öğle
12:33
İkindi
15:04
Akşam
17:25
Yatsı
18:46
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿