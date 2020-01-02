​Utanç Verici Afiş: Sadece Erkeklere Yöneliktir

Ortaklı Bilim Projesi Yaptılar

Utanç Verici Afiş

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın mali desteğiyle Lider Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından yürütülen “Ufukta Bilim Var Projesi”nin tanıtım afişinde ‘Erkek öğrencilere yöneliktir’ ibaresinin yer alması tepkilere neden oldu.İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de Ufukta Bilim Var Projesi’nde, proje ortağı olarak yer aldı.ODTÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Demirköz’ün Twitter’dan paylaştığı tanıtım afişi birçok sosyal medya kullanıcısının da tepkisini çekti. Bilim eğitiminde cinsiyet ayrımcılığı yapılması “utanç vesikası” olarak nitelendirildi.Editör: Ahmet Şen