Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 02 Ocak 2020 11:00:04 Tarihinde eklenmiştir.

​Utanç Verici Afiş: Sadece Erkeklere Yöneliktir

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın mali desteğiyle yürütülen bir 'bilim' projesinin tanıtımında 'Erkek öğrencilere yöneliktir' ibaresinin yer alması tepkilere neden oldu.

​Utanç Verici Afiş: Sadece Erkeklere Yöneliktir

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın mali desteğiyle Lider Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından yürütülen “Ufukta Bilim Var Projesi”nin tanıtım afişinde ‘Erkek öğrencilere yöneliktir’ ibaresinin yer alması tepkilere neden oldu.


 

Ortaklı Bilim Projesi Yaptılar

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de Ufukta Bilim Var Projesi’nde, proje ortağı olarak yer aldı.




 

Utanç Verici Afiş

ODTÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Demirköz’ün Twitter’dan paylaştığı tanıtım afişi birçok sosyal medya kullanıcısının da tepkisini çekti. Bilim eğitiminde cinsiyet ayrımcılığı yapılması “utanç vesikası” olarak nitelendirildi.







Editör: Ahmet Şen 


  
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Hakimi Cumhurbaşkanı'na Şikayet Etti
​Hakimi Cumhurbaşkanı'na Şikayet Etti
Geçtiğimiz aylarda bir annenin terlikle oğlunun dişlerini kırması sonucu açılan davada, anneye 225 gün adli para cezası verilirken, suçun mahkeme tarafından onaylanmasına rağmen velayetin hala annede olduğunu ifade eden baba, çocuklarının durumu için endişe duyuyor.
​Utanç Verici Afiş: Sadece Erkeklere Yöneliktir
​Utanç Verici Afiş: Sadece Erkeklere Yöneliktir
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın mali desteğiyle yürütülen bir 'bilim' projesinin tanıtımında 'Erkek öğrencilere yöneliktir' ibaresinin yer alması tepkilere neden oldu.
​2020’de Zam Yok! Ucuz Ekmek Davasını Kazanıldı
​2020’de Zam Yok! Ucuz Ekmek Davasını Kazanıldı
1 liraya satılan ekmeği 75 kuruşa ekmek satarak haksız rekabet yaptığı gerekçesiyle mahkemece haksız bulunan Ragıp Şahin, istinaf mahkemesinden zaferle döndü. Ragıp Şahin, hukuki sürecin tamamlanmasın ardından 2020 yılı tarifesini açıkladı. 2019 yılında 85 kuruştan sattığı ekmeğin fiyatında zam yapmayacağını aktaran Şahin, “85 kuruştan satmaya devam edeceğim. Daha düşük alabilirsek daha düşüğe satarız. Çünkü vatandaş ucuz ekmek istiyor” dedi.
​Bakan Soylu İmzayı Attı! 81 İle Gönderdi
​Bakan Soylu İmzayı Attı! 81 İle Gönderdi
İçişleri Bakanlığı, 2020 yılının ilk gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nın imzası ile “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi” yayımladı.
​Ehliyet Almaya Gitti, Hayatının Şokunu Yaşadı
​Ehliyet Almaya Gitti, Hayatının Şokunu Yaşadı
Emine Yılmaz, ehliyetini değiştirmek için gittiği nüfus müdürlüğünde, yaklaşık bir ay önce İstanbul’da evli olduğunu öğrendi. Daha önce bir evlilik yapıp boşanmış olan Emine Yılmaz, nüfus müdürlüğünde, yaklaşık bir ay önce evli göründüğünü öğrenince şoke olduğunu ifade ederek suç duyurunda bulunduğunu söyledi.
​25 Milyon Aboneye Ucuz Elektrik İmkânı
​25 Milyon Aboneye Ucuz Elektrik İmkânı
Serbest tüketici limitinin 94 liradan 80 liraya indirildiğini belirten EnCazip.com’un kurucusu Çağada Kırım, üç faturaya kadar tasarruf etmenin mümkün olduğunu belirterek “Serbest tüketici olmak için ıslak imza ve kargoya gerek yok. İnternet üzerinden tedarikçileri karşılaştırıyor ve değiştirebiliyor” dedi.
​İkinci Kattan Taksinin Üzerine Düştü, O Anlar Kamerada
​İkinci Kattan Taksinin Üzerine Düştü, O Anlar Kamerada
Bir kişi tabela asarken, dengesini kaybedip bir ticari taksinin üzerine düştü, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Millet Bahçesinde Dedikodu Kulübesi Tartışması: Üzerindeki Yazıyı Fark Edince Üstünü Kapattık
Millet Bahçesinde Dedikodu Kulübesi Tartışması: Üzerindeki Yazıyı Fark Edince Üstünü Kapattık
Belediyenin şehirdeki Millet Bahçesi’ne “Dedikodu Kulübesi” yaptırdığı iddia edilmesi üzerine tartışma çıktı. Belediye Başkanı iddialara yanıt vererek: “Üzerindeki yazıyı görünce üstünü kapattık.” dedi
​Erdoğan: Hedefimiz Antarktika'nın geleceğinde söz sahibi olmak
​Erdoğan: Hedefimiz Antarktika'nın geleceğinde söz sahibi olmak
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreni sırasında tartışma konusu olan Kanal İstanbul projesi hakkında "İsteseler de istemeseler de yapacağız." ifadesinde bulundu. Yerli otomobil konusunda da Türkiye'nin söz konusu projeyi sahiplendiğini belirten Erdoğan, "Şimdiden siparişleri almaya başladık." dedi.
​Tayyip Erdoğan, Demet Akalın'ın eşinin telefonundan okey uygulamasını sildirdi
​Tayyip Erdoğan, Demet Akalın'ın eşinin telefonundan okey uygulamasını sildirdi
Şarkıcı Demet Akalın, son albümü için düzenlediği kutlamada eşi Okan Kurt ile iki gün önce gerçekleştirdiği Recep Tayyip Erdoğan ziyareti hakkında konuştu.
​Fareleri Öldürmek İsterken Zehirlendiler
​Fareleri Öldürmek İsterken Zehirlendiler
4 kişilik aile, evlerindeki farelerden kurtulmak için dolap ve yatak altlarına attıkları zehirden etkilenerek hastanelik oldu
​Bakan Kurum: Kanal İstanbul, Boğaziçi’ni koruma ve Boğaz’ın özgürlük projesidir
​Bakan Kurum: Kanal İstanbul, Boğaziçi’ni koruma ve Boğaz’ın özgürlük projesidir
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rumeli Hisarı kıyısındaki gemi kazasına değinerek, “Bu gemi petrol ve kimyasal yüklü bir gemide olabilirdi. Bu durumda felaketin boyutları çok daha yüksek olacaktı. Bu nedenle Kanal İstanbul projesi ülkemiz için olmazsa olmaz bir projedir. Kanal İstanbul, Boğaziçi’ni koruma ve kurtarma projesidir, Boğaz’ın özgürlük projesidir” dedi.
FETÖ'cü Harun Çelik MİT Operasyonuyla Türkiye' ye Getirildi. Arkadaşları: Bayılma numarası yap! TIKLA İZLE
FETÖ'cü Harun Çelik MİT Operasyonuyla Türkiye' ye Getirildi. Arkadaşları: Bayılma numarası yap! TIKLA İZLE
​Şanlıurfa’da Kurallara Uymayan İş Yerleri Zabıta Tarafından Mühürlendi
​Şanlıurfa’da Kurallara Uymayan İş Yerleri Zabıta Tarafından Mühürlendi
​Siverek Yollarına Gülpınar Damgası!
​Siverek Yollarına Gülpınar Damgası!
​Yeni Yılda 25 Kuruşluk Poşete Zam
​Yeni Yılda 25 Kuruşluk Poşete Zam
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:06
Güneş
07:32
Öğle
12:33
İkindi
15:04
Akşam
17:25
Yatsı
18:46
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿