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Bu haber 02 Ocak 2020 10:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Korkunç Cinayet! Evi Terk Eden Karısını Öldürüp Silahla İntihar Etti

Ailevi problemlerden ötürü evi terk eden eşinin yaşadığı ikamete giden koca, karısını silahla öldürdü, ardından kendini vurdu.

​Korkunç Cinayet! Evi Terk Eden Karısını Öldürüp Silahla İntihar Etti

Olay, Iğdır merkez Konaklı Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunlarından dolayı eşini terk eden Ebru A. ayrı bir eve taşındı. Eşinin peşini bırakmayan koca Umut A., bir çocuk annesi karısının yaşadığı evi öğrenerek kapısını çaldı. Ebru A. karşısında kocası Umut A.'yı görünce tepki gösterdi. İkili arasında tartışma yaşanmaya başladı. Yaşanan tartışma sonrası kendini kaybeden Umut A. üzerindeki tabanca ile eşini vurdu. Ebru A. kanlar içinde yere yığılırken, koca Umut A. bu sefer tabanca ile kendini vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ebru A. ve koca Umut A.'yı kanlar içinde buldu. Olay yerinde yapılan müdahalede Ebru A.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı Umut A. ise Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.



 

Iğdır Valiliğinden kadın cinayeti açıklaması

Iğdır Valiliği akşamüzeri meydana gelen kadın cinayetinin ne şekilde gerçekleştiği yönünde adli tahkikatın devam ettiğini duyurdu.
Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde 01.01.2020 tarihinde akşamüzeri yaşanan elim bir olayda E.A. hayatını kaybetmiş, kocası U.A. ise yaralı olarak devlet hastanesine kaldırılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan ilk incelemelere göre olayın Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesinde ikamet eden U.A. isimli şahısla, Mersin'de ikamet kaydı olduğu anlaşılan eşi E.A. arasında gerçekleştiği değerlendirilmekte olup, maktul E.A'nın eşinden şiddet gördüğü yönünde İl Emniyet birimlerimize başvurusunun olmadığı tespit edilmiş, olayın ne şekilde gerçekleştiği yönünde adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.


Editör Ahmet Şen 
 
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