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Bu haber 01 Ocak 2020 23:44:10 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Yoğun Sis Trafiği Durma Noktasına Getirdi

Şanlıurfa’da gece yarısı etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi birkaç metreye kadar düştü.

​Şanlıurfa’da Yoğun Sis Trafiği Durma Noktasına Getirdi

Şanlıurfa’da gece yarısı aniden bastıran sis sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı bölgelerde görüş mesafesinin birkaç metreye kadar düşmesi nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi. Araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, dörtlüleri yakıp çoğu zaman yol kenarında beklemek zorunda kaldı.

Kavşak ve araçların sık kullandığı bölgelerde önlem alan trafik polisleri, sürücüleri yavaş gitmeleri ve sis lambalarını yakmaları konusunda uyardı. Yoğun sisin sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.





Editör Ahmet Şen 
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