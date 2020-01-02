Şanlıurfa'da Sürü Yönetimi Elemanı Kursu Açıldı! Kayıtlar Devam Ediyor

Eğitim 21 Gün Sürecek

Sürü Yönetimi Elemanı Kursu Kayıtları Devam Ediyor

Şanlıurfa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ile yapılan Protokol kapsamında, Şanlıurfa Merkez ve ilçeler dahil olmak üzere verilecek olan sürü yönetimi elemanı kursunun (Çobanlık Kursu ) ilk eğitim toplantısını il birliğimizin eğitim salonunda başladı.Toplamda 21 gün (104 saat ) sürecek olan eğitim sonunda sürü yönetimi elemanı sertifikası kursuna devam eden yetiştiricilere sertifika verilecektir.Kursların devam ettiğini açıklayan birlik; “Şanlıurfa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği başvuru yapmak isteyen üyelerin Diploma fotokopisi ve kimlik fotokopisi ile Şanlıurfa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği başvuruda bulunmaları gerekmektedir.” dedi.Editör: Ahmet Şen