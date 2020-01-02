​Kuveyt Emiri'nden Başkan Yalçınkaya’ya Ziyaret

Akçakale'ye Yatırım Yapılacak

Kuveyt emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah’ın özel danışmanı ve Kuveyt vakıflar bakan yardımcısı Şeyh Saad al-ajmi, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’yı makamında ziyaret etti.Yalçınkaya, ziyaret sonrası Akçakale’ye yapılacak yatırımların konuşulduğunu ifade ederek şu açıklamalarda bulundu,“Kuveyt emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah’ın özel danışmanı ve Kuveyt vakıflar bakan yardımcısı Şeyh Saad al-ajmi bizleri ziyaret etti. Kuveyt devletinin ilçemizde yapacağı yatırımlar ilgili bilgi alışverişinde bulunduk.”Editör: Ahmet Şen