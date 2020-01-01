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Bu haber 01 Ocak 2020 22:30:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Doktorların Evdeki Yılbaşı Eğlencesi Korkunç Son! 1 Doktor Öldü, 2 Doktor Komada

Yılbaşı eğlencesi için bir evde toplanan 3’ü doktor 6 arkadaşın eğlencesi facia ile son buldu. Olayın sabahında 26 yaşında diş hekimi Betül Karaayvaz hayatını kaybederken diğer 2 doktor ise koma halinde hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde çok sayıda alkol şişesi bulunurken, incelemeler kapsamında evde şahısların yedikleri yiyeceklerden de numuneler alındı.

​Doktorların Evdeki Yılbaşı Eğlencesi Korkunç Son! 1 Doktor Öldü, 2 Doktor Komada


Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi üzerindeki 2 katlı binanın en üst katında meydana geldi.
Diş hekimi Betül Karaayvaz doktor arkadaşları Kaan Y., ve Süleyman A.Y. ile yılbaşı eğlencesi için Berkay T.'nin ailesine ait evde bir araya geldi. 
Eğlenceye Özgür D.A., Nurullah T. de katıldı. İddialara göre, arkadaş grubu gecenin ilerleyen saatlerinde evde çeşitli türlerde alkol alarak eğlenmeye başladı.
Sabah erken saatlerde ise gençlerden birisi kalkarak sabah kahvaltısı için diğer arkadaşlarını uyandırmak istedi. Ancak doktor olan Betül Karaayvaz, Kaan Y., ve Süleyman A.Y., arkadaşlarının ısrarına rağmen uyanmadı. Bunun üzerine gençler 112 acil servisi arayarak yardım istedi.




Gençlerin içtiği alkollerin bandrol kontrolleri sağlam çıktı
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç doktor Betül Karaayvaz'ın öldüğünü belirlerken diğer doktorlar Kaan Y. ve Süleyman A.Y.'nin ise koma halinde baygın olduklarını tespit etti. Ardından doktorlar da ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırıldı.
Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri ise detaylı bir inceleme başlattı. Gençlerin içtikleri alkollerin bandrol kontrollerini yapan polis ekipleri yaptıkları ilk tespitte alkollerin kaçak olmadığını belirledi.



Gençlerin içtiği alkollerin bandrol kontrolleri sağlam çıktı
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç doktor Betül Karaayvaz'ın öldüğünü belirlerken diğer doktorlar Kaan Y. ve Süleyman A.Y.'nin ise koma halinde baygın olduklarını tespit etti. Ardından doktorlar da ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırıldı.
Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri ise detaylı bir inceleme başlattı. Gençlerin içtikleri alkollerin bandrol kontrollerini yapan polis ekipleri yaptıkları ilk tespitte alkollerin kaçak olmadığını belirledi.




Ev ve araçlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde araması yapıldı
Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri bölgeye dedektör köpeklerde getirerek ev, bahçe ve gençlerin aracında uyuşturucu ve uyarıcı madde araması yaptı. Aramalarda uyuşturucu ya da türevi maddelere rastlanmadı. Aramaların ardından gençlere ait olduğu öğrenilen 06 FC 9961 ve 20 UB 052 plakalı araçları detaylı inceleme için emniyet otoparkına götürüldü.






Ev ve araçlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde araması yapıldı
Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri bölgeye dedektör köpeklerde getirerek ev, bahçe ve gençlerin aracında uyuşturucu ve uyarıcı madde araması yaptı. Aramalarda uyuşturucu ya da türevi maddelere rastlanmadı. Aramaların ardından gençlere ait olduğu öğrenilen 06 FC 9961 ve 20 UB 052 plakalı araçları detaylı inceleme için emniyet otoparkına götürüldü.


Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
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​Doktorların Evdeki Yılbaşı Eğlencesi Korkunç Son! 1 Doktor Öldü, 2 Doktor Komada
​Doktorların Evdeki Yılbaşı Eğlencesi Korkunç Son! 1 Doktor Öldü, 2 Doktor Komada
Yılbaşı eğlencesi için bir evde toplanan 3’ü doktor 6 arkadaşın eğlencesi facia ile son buldu. Olayın sabahında 26 yaşında diş hekimi Betül Karaayvaz hayatını kaybederken diğer 2 doktor ise koma halinde hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde çok sayıda alkol şişesi bulunurken, incelemeler kapsamında evde şahısların yedikleri yiyeceklerden de numuneler alındı.
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