Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 01 Ocak 2020 21:30:22 Tarihinde eklenmiştir.

​Evden Kaçan Kızlarını Götürmek için Geldiler! Mahalle Kavgasına Tutuştular

Bir aile, sevdiği çocukla kaçan kızlarını geri götürmek için geldikleri ilçede kavgaya tutuşarak karakolluk oldu.

​Evden Kaçan Kızlarını Götürmek için Geldiler! Mahalle Kavgasına Tutuştular

Olay, Çorum’un Mecitözü ilçesinden bulunan Yaka Mahallesi Çanakkale Sokak'ta meydana geldi 
 
 
 

Ailesinden Habersiz Sevdiği Çocukla Kaçtı

Edinilen bilgiye göre, biz süre önce Mecitözü'nde oturan Nehir A.(19) ailesinden habersiz sevdiği Bilal E.(25) ile birlikte kaçarak Bafra’ya geldi. Kızlarından haber alamayan ailesi yaptıkları araştırmalar sonunda Bafra’da olduğunu öğrendi. Kızlarını geri götürmek için Bafra’ya gelen Nehir A.’nın ailesi Çanakkale Sokak'ta iddiaya göre kızlarını geri götürmek için ikamet ettiği evin önünde zorla otomobile bindirmeye çalıştı. Nehir A.’nın otomobile binmemek için direnmesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale ederek durumu polise bildirdi.
 
 
 
 

İki Aile Sokak Ortasında Kavgaya Karıştı

Annesinin elinden kurtulan Nehir A. bir iş yerine sığınarak saklandı. İki aile arasında çıkan arbedede Nehir A.’nın yakınları ile Bilal E. kavga etmeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen sivil ekipler olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Birbirinden şikayetçi olan iki aile ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
 



 
Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Yılbaşı Akşamı Markete Giden Evli Kadını Taciz Etti
Yılbaşı Akşamı Markete Giden Evli Kadını Taciz Etti
Yılbaşı gecesi markete gitmek için dışarı çıkan evli kadını takip edip, evinin önünde taciz eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Kan donduran olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
​Doktorların Evdeki Yılbaşı Eğlencesi Korkunç Son! 1 Doktor Öldü, 2 Doktor Komada
​Doktorların Evdeki Yılbaşı Eğlencesi Korkunç Son! 1 Doktor Öldü, 2 Doktor Komada
Yılbaşı eğlencesi için bir evde toplanan 3’ü doktor 6 arkadaşın eğlencesi facia ile son buldu. Olayın sabahında 26 yaşında diş hekimi Betül Karaayvaz hayatını kaybederken diğer 2 doktor ise koma halinde hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde çok sayıda alkol şişesi bulunurken, incelemeler kapsamında evde şahısların yedikleri yiyeceklerden de numuneler alındı.
​Evden Kaçan Kızlarını Götürmek için Geldiler! Mahalle Kavgasına Tutuştular
​Evden Kaçan Kızlarını Götürmek için Geldiler! Mahalle Kavgasına Tutuştular
Bir aile, sevdiği çocukla kaçan kızlarını geri götürmek için geldikleri ilçede kavgaya tutuşarak karakolluk oldu.
​Şanlıurfa’da Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: 3 Gözaltı
​Şanlıurfa’da Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: 3 Gözaltı
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Şube ekiplerince tarih eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı.
​Şanlıurfa’da Akraba Husumeti! Önce Tır Kurşunlanmıştı, Şimdi de İş Yerleri Kundaklandı
​Şanlıurfa’da Akraba Husumeti! Önce Tır Kurşunlanmıştı, Şimdi de İş Yerleri Kundaklandı
Şanlıurfa’da seyir halindeyken husumetli oldukları akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahsın bu sefer de iş yerleri kundaklandı.
Son Dakika! PKK Elebaşı Karayılan’ın Kardeşi Şanlıurfa’da Yakalandı
Son Dakika! PKK Elebaşı Karayılan’ın Kardeşi Şanlıurfa’da Yakalandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi HDP İl Genel Meclisi eski üyesi Bozan Karayılan gözaltına alınıp, 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.
​Cezaevinden İzne Çıkan Koca Eşini 20 Yerinden Bıçakladı
​Cezaevinden İzne Çıkan Koca Eşini 20 Yerinden Bıçakladı
Açık cezaevinden izinli olarak çıkıp firar eden koca, eşini 20 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.
​Büyük Panik! Silahla Banka Soydu, Çıkarken Bomba Bıraktı
​Büyük Panik! Silahla Banka Soydu, Çıkarken Bomba Bıraktı
Bankayı soyan silahlı soyguncu, kaçarken içinde bomba olan çantayı bıraktı. Bankadan kimsenin çıkmamasını, yoksa bombayı patlatacağını söyleyen soyguncu kayıplara karışırken, banka müşterileri ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyor.
​Silahla Şakanın Sonu Kanlı Bitti! Arkadaşının Sevgilisini Öldürdü
​Silahla Şakanın Sonu Kanlı Bitti! Arkadaşının Sevgilisini Öldürdü
Bir genç, boş zannettiği silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü.
​Okulda Deney Yapan 4 Öğrenci İle Bir Öğretmen Zehirlendi
​Okulda Deney Yapan 4 Öğrenci İle Bir Öğretmen Zehirlendi
Bir okulda deney sırasında kırılan termometre tüpünün içerisinde bulunan civanın havaya karışması sonucu sınıfta bulunan 4 öğrenci ve 1 öğretmen zehirlendi.
​Hastalanan Oğlunu Özel Hastaneye Getiren Eski Kaleci Fiyatı Görünce Doktoru Darp Etti
​Hastalanan Oğlunu Özel Hastaneye Getiren Eski Kaleci Fiyatı Görünce Doktoru Darp Etti
Hastalanan oğlunu özel hastaneye getiren eski süper lig kalecisi, hastane çalışanları ücret bilgilendirmesi yaptığı sırada deliye döndü. Sinirlerine hakim olamayan şahıs, ‘Bana paradan bahsetme oğlumu iyileştir’ diyerek önce hastane çalışanlarına saldırdı, ardından müdahale etmek isteyen doktoru darp etti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Peş Peşe 2 Cinayet! ​İlçe Sağlık Müdürü ve Doktor Eşi Evinde Öldürüldü! İki Olayın Bağlantısı Nedir
Peş Peşe 2 Cinayet! ​İlçe Sağlık Müdürü ve Doktor Eşi Evinde Öldürüldü! İki Olayın Bağlantısı Nedir
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park, iddiaya göre evine giren hırsız tarafından öldürüldü. İlçe Müdürünün öldürülmesinden sonra yine aynı yerde başka bir doktor eşinin de benzer yöntemle öldürülmesi akıllarda soru işareti bıraktı.
​Şanlıurfa’da Yoğun Sis Trafiği Durma Noktasına Getirdi
​Şanlıurfa’da Yoğun Sis Trafiği Durma Noktasına Getirdi
Yılbaşı Akşamı Markete Giden Evli Kadını Taciz Etti
Yılbaşı Akşamı Markete Giden Evli Kadını Taciz Etti
​Doktorların Evdeki Yılbaşı Eğlencesi Korkunç Son! 1 Doktor Öldü, 2 Doktor Komada
​Doktorların Evdeki Yılbaşı Eğlencesi Korkunç Son! 1 Doktor Öldü, 2 Doktor Komada
​Evden Kaçan Kızlarını Götürmek için Geldiler! Mahalle Kavgasına Tutuştular
​Evden Kaçan Kızlarını Götürmek için Geldiler! Mahalle Kavgasına Tutuştular
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:05
Güneş
07:31
Öğle
12:33
İkindi
15:04
Akşam
17:24
Yatsı
18:45
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿