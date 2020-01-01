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Bu haber 01 Ocak 2020 20:30:36 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Mekke’nin Fethi Programı Düzenlendi

AGD& MGV ilçe temsilciliğinin düzenlemiş olduğu Mekke’nin fethi programı Eyübiye’nin çamlık düğün salonunda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

​Şanlıurfa’da Mekke’nin Fethi Programı Düzenlendi

Kuran-i kerim tilaveti  ile başlayan programda  AGD& MGV Eyyübiye ilçe temsilcisi Abdulkadir YAKIŞIK  şunları söyledi,

"Anadolu Gençlik Derneğimiz, 
Güzel ahlakı kuşanmış, tüm insanlığın hayrına ve Cenabı Allah’ın rızasını kazanmaya çalışan bir nesil yetiştirmek için vardır. 
Anadolu Gençlik Derneğimiz kötülükleri, çirkinlikleri çoğaltmak için değil, iyilikleri, güzellikleri çoğaltmak için vardır. 
Bizim gündemimizde hak vardır, hakikat vardır, adalet vardır, merhamet vardır, vicdan vardır, iyilik vardır, güzellik vardır. 
Biz hem bu şehirde hem de tüm yeryüzünde iyi ve güzel, doğru ve faydalı ne iş varsa onların çoğalmasını istiyoruz. 
Anadolu Gençlik Derneğimiz için sevgi kardeşliği çoğaltmak gerçekten hassas bir meseledir. 
Biz kötülüklerin değil iyiliklerin, güzelliklerin ve hayrın yayılmasını istiyoruz. 

Muhterem Misafirlerimiz, 
Anadolu Gençlik Derneğimizin ilk günden beri geleneksel olarak kutladığı Mekke’nin Fethi Programı bu yıl da 81 şubemizde 600 kadar noktada icra edilmektedir. 
Bu programlardaki amacımız gençlerimize fetih şuurunu verebilmektir. 
Fetih, kalpleri Allah’a açmaktır ve birilerinin dediği gibi işgal yağma ya da talan değildir. 
Fetih, aklın hurafeden kurtulup hakikate açılmasıdır. 
Fetih, yönetimin zulümden kurtulup adalete açılmasıdır. 
Fetih, tabiatın yağma ve talandan kurtulup yaşamın devamına açılmasıdır. 
Diğer taraftan biz “eğlence” adı altında tüm dünya halklarına çirkinliklerin ve kötülüklerin dayatılmasına karşı tavır almanın gerekliliğine ve doğruluğuna inanıyoruz. 
Eğlencenin de sevincin de mutluluğun da meşru zeminde olması gerekir. Biz buna inanıyoruz. 
Diğer taraftan Anadolu Gençlik Derneği olarak geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde tüm liselerde ve imam-hatiplerde siyer-i nebi yarışması düzenledik. 
Gençlerimizin Efendimiz(sas)’in ahlakını, yaşamını, mücahedesini yakından tanımlarını hedefledik. 
Bu yarışmaya katılımlarından ve ilgilerinden ötürü hem tüm gençlerimize hem de bu gençlerimizin öğretmenlerinde ve ailelerine teşekkür ediyoruz. 
Ortaokullarda ülke genelinde oluşturduğumuz Kaşif Grupları ile öğrencilerimizi hem kitapla buluşturuyoruz hem de onlara temel değerlerimizi anlatıyoruz. 
Hem Lise öğrencileri ile hem de ortaokul öğrencileri ile haftalık sohbet programlarımız devam ediyor. Kitap kritikleri ve sinema günleri ve farklı sosyal etkinlikler bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Ayrıca genç kardeşlerimizin okul derslerine yardımcı oluyoruz" dedi.


Konuşmacı İsmail YILMAZ Mekkenin fethini anlattıktan sonra  Programda siyeri nebi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilerek program sona erdi.



Editör: Ahmet Şen 
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​Şanlıurfa’da Mekke’nin Fethi Programı Düzenlendi
​Şanlıurfa’da Mekke’nin Fethi Programı Düzenlendi
AGD& MGV ilçe temsilciliğinin düzenlemiş olduğu Mekke’nin fethi programı Eyübiye’nin çamlık düğün salonunda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
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