Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 01 Ocak 2020 17:30:28 Tarihinde eklenmiştir.

​2020 itibari ile WhatsApp o telefonlara desteğini kesecek!

2020`ye çok kısa bir zaman kala WhatsApp milyonlarca kişiyi ilgilendirecek bir açıklama yaptı. Yeni yıl ile birlikte milyonlarca telefondan desteğini keseceğini açıklayan WhatsApp, yeni yılda hangi telefonlarda çalışmaya devam edecek ? Kullanıcılar tarafından büyük merak konusu oldu...

​2020 itibari ile WhatsApp o telefonlara desteğini kesecek!

Dünyanın en çok kullanılan iletişim uygulamalarından biri olan WhatsApp, her geçen gün birbirinden yeni özelliklere kavuşurken, bir yandan da eski sürüm telefonlara olan desteğin biteceğini açıklamaya devam ediyor.


Duyurulara göre, WhatsApp; 2020 yılında milyonlarca telefondan desteğini kaldıracak. Yani milyonlarca kişi WhatsApp kullanamayacak. Konuyla ilgili açıklama, WhatsApp`ı satın alan Facebook tarafından geldi. Facebook`un "Destek" sayfasından yapılan açıklamaya göre milyonlarca telefon 2020 yılında WhatsApp`a veda edecek.


 

Android 2 ve iOS 7’nin Altındaki Telefonlarda Kullanılmayacak

Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre, 31 Aralık 2019`da Windows Mobile işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlar WhatsApp`ı kullanamayacak. Android ve iOS tarafında da bir çok telefona olan destek sonlandırılacak. 1 Şubat 2020 tarihi ile birlikte; Android 2.3.7`nin altındaki telefonlar ve iOS 7 işletim sisteminden eski sürüm kullanan iPhone modelleri, WhatsApp kullanamayacak!



 

Eski Sürümlerde Kullanılacak Ama Güncelleme Alamayacak

Unutmadan eklememiz gereken bir detay daha var. Android 3.2.7`den ve iOS 7`den eski işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlar, WhatsApp`ı kullanmaya devam edecek ama herhangi bir güncelleme alamayacaklar. Güncellemenin yanı sıra oturumunuzu kapatırsanız herhangi bir şekilde başka bir oturum açılamayacak. Yani kısıtlı bir kullanım şekli ortaya çıkacak ve mecburen daha yeni bir işletim sistemine geçiş yapmanız gerekecek.




Editör: Ahmet Şen 
 
Etiketler
Yorum Yap
Teknoloji
​2020 itibari ile WhatsApp o telefonlara desteğini kesecek!
​2020 itibari ile WhatsApp o telefonlara desteğini kesecek!
2020`ye çok kısa bir zaman kala WhatsApp milyonlarca kişiyi ilgilendirecek bir açıklama yaptı. Yeni yıl ile birlikte milyonlarca telefondan desteğini keseceğini açıklayan WhatsApp, yeni yılda hangi telefonlarda çalışmaya devam edecek ? Kullanıcılar tarafından büyük merak konusu oldu...
​Dünyaca Ünlü Sanatçıdan Yerli Otomobil Siparişi
​Dünyaca Ünlü Sanatçıdan Yerli Otomobil Siparişi
Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan Della Miles, yerli otomobil sipariş edeceğini duyurdu.
​Yerli Otomobile İlk Sipariş Cumhurbaşkanı'ndan
​Yerli Otomobile İlk Sipariş Cumhurbaşkanı'ndan
Türkiye’nin milli gururu ilk yerli otomobillerin tanıtımı, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" töreniyle yapıldı. Törende konuşan Başkan Erdoğan, yerli otomobil için ilk siparişi kendisinin verdiğini söyledi.
Yerli Otomobilin Üretim yeri Belli Oldu! O Şehre Talih Kuşu Kondu
Yerli Otomobilin Üretim yeri Belli Oldu! O Şehre Talih Kuşu Kondu
Türkiye'nin yüksek teknolojili yerli otomobili için Bursa tercih edilirken, gözler şimdi 22 milyar liralık yatırımın nerede yapılacağına çevrildi. Yaklaşık 5 yıldır altyapısı hazırlanan Nilüfer ve Karacabey ilçesi sınırlarındaki TEKNOSAB Türkiye'nin Mega Endüstri Bölgeleri Projesi'nin öncüsü olacak.
​Anayasa Mahkemesi'nden Wikipedia kararı
​Anayasa Mahkemesi'nden Wikipedia kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Wikipedia’nın Türkiye’de erişime kapatılması nedeniyle yapılan bireysel başvuruyu karara bağladı. Kurul, Wikipedia’nın erişim engelinin hak ihlali olduğuna hükmetti. Karar 6’ya karşı 10 oy ile alındı.
​Yerli Otomobilin Neden Yan Aynaları Yok?
​Yerli Otomobilin Neden Yan Aynaları Yok?
Yerli otomobilin, bugüne kadar paylaşılan fotoğraflarında dikiz aynası detayı dikkat çekiyordu. Aracı gören çok sayıda vatandaş, sosyal medyada dikiz aynası olmadığına dair yorum getirdi.
Türkiye'de İlk, Adliye Koridorlarında Mübaşir Sesi Son Buldu
Türkiye'de İlk, Adliye Koridorlarında Mübaşir Sesi Son Buldu
Sessiz Adliyeler Projesi kapsamında hayata geçirdiği mobil uygulama ile Sivas adliyesinde mübaşir sesine son verdi.
​Google, Türkiye ile Desteğini Kesiyor! Rekabet Kurulu 93 Milyon Ceza Kesmişti!
​Google, Türkiye ile Desteğini Kesiyor! Rekabet Kurulu 93 Milyon Ceza Kesmişti!
Google, Türkiye'de yeni çıkacak Android telefonlar konusunda Türk ortaklarıyla işbirliğini sonlandıracağı uyarısında bulundu.
​Telefonunu Satanlar Dikkat! Tehlikeli Bir Program Yayıldı! Satmayın Gerekirse İmha Edin!
​Telefonunu Satanlar Dikkat! Tehlikeli Bir Program Yayıldı! Satmayın Gerekirse İmha Edin!
Milyonlarca kişinin bir an olsun yanından ayırmadığı akıllı telefonlara yüklenen özel fotoğraflar, videolar ve belgeler, programlarla yeniden geri getiriliyor. Özel belgelerini sildiklerini düşünerek telefonlarını satanlar daha fazla risk altında bulunuyor.
​WhatsApp Affetmedi, Dava Açtı
​WhatsApp Affetmedi, Dava Açtı
Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, İsrailli siber gözetim firması NSO Group’a casusluk iddiasıyla dava açtı.
​İnternette Reklama Tıkladı, 18 Bin TL Borçlu Oldu
​İnternette Reklama Tıkladı, 18 Bin TL Borçlu Oldu
İnternette gördüğü sahte banka reklamına tıklayan bir kişi, 2 bin 670 dolar ile 5 bin lira dolandırıldı. Polisin titiz çalışması sonucunda ’phishing’ denilen yöntemi kullanarak vatandaşın banka hesabını ele geçiren 5 şahıs, gözaltına alındı. Paraları çekme anları güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
​Türk Telekom, Siber Saldırıya Uğradı
​Türk Telekom, Siber Saldırıya Uğradı
Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Saldırı, Türkiye’nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulmuştur” dedi.
​2020’de Zam Yok! Ucuz Ekmek Davasını Kazanıldı
​2020’de Zam Yok! Ucuz Ekmek Davasını Kazanıldı
​Bakan Soylu İmzayı Attı! 81 İle Gönderdi
​Bakan Soylu İmzayı Attı! 81 İle Gönderdi
​2020 itibari ile WhatsApp o telefonlara desteğini kesecek!
​2020 itibari ile WhatsApp o telefonlara desteğini kesecek!
​Ehliyet Almaya Gitti, Hayatının Şokunu Yaşadı
​Ehliyet Almaya Gitti, Hayatının Şokunu Yaşadı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:05
Güneş
07:31
Öğle
12:33
İkindi
15:04
Akşam
17:24
Yatsı
18:45
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿