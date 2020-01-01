Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 01 Ocak 2020 14:30:21 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Yılın İlk Kavgası: 2 Yaralı, 4 Gözaltı

Şanlıurfa’da yeni yılın ilk saatlerinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

​Şanlıurfa’da Yılın İlk Kavgası: 2 Yaralı, 4 Gözaltı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde iki grup arasında bıçaklı kavga yaşandı. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.


 

Şanlıurfa'da 2 Kişi Yaralandı, 4 Kiş Gözlatına Alındı

Sözlü tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada tarafları, yoldan geçen gece bekçileri ayırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kavgaya karışan 4 kişi gözaltına aldı. 2020 yılının ilk kavgası ile ilgili soruşturma başlatıldı.








Editör: Ahmet Şen 
 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa'da Yılın İlk Günü Yoğun Sis
​Şanlıurfa'da Yılın İlk Günü Yoğun Sis
Şanlıurfa’da yeni yılın ilk gününde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.
​Şanlıurfa’da Yılın İlk Kavgası: 2 Yaralı, 4 Gözaltı
​Şanlıurfa’da Yılın İlk Kavgası: 2 Yaralı, 4 Gözaltı
Şanlıurfa’da yeni yılın ilk saatlerinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.
Sahipsiz Urfalı Hastaya, Suriyeliler Sahip Çıkıyor
Sahipsiz Urfalı Hastaya, Suriyeliler Sahip Çıkıyor
​Şanlıurfa’da yaşandığı iddia edilen olay şaşkınlık yarattı. Şanlıurfa’da görev yapan bir doktorun söylediklerinin ifade edildiği iddialarda Suriyeliler, kendi sağlık kartları ile Türk vatandaşların çocuklarının muayene edilmesini istedikleri söylendi.
​Şanlıurfa'da 'Yıl başında ağaç kesme fidan dik' Etkinliği
​Şanlıurfa'da 'Yıl başında ağaç kesme fidan dik' Etkinliği
Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü'nün 'yıl başında ağaç kesme fidan dik' kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.
​Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu! Bahçe duvarında uyuşturucu çıktı
​Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu! Bahçe duvarında uyuşturucu çıktı
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında bir evin bahçesindeki duvar boşluklarına gizlenmiş bin 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şanlıurfa’da Canlı Yayında Ameliyat Yapıldı
Şanlıurfa’da Canlı Yayında Ameliyat Yapıldı
S.B.Ü.Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde,ameliyathane ile konferans salonu arasında sağlanan interaktif-canlı bağlantı ile fıtık ameliyatları başarı ile gerçekleştirildi.
​Şanlıurfa Sınırında Şehidimiz Var! Ateş Erzurum'a Düştü
​Şanlıurfa Sınırında Şehidimiz Var! Ateş Erzurum'a Düştü
Suriye’nin Tel-Abyad şehrinde Barış Pınarı Harekâtı'nda görevli Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya, teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.
​Sinema Oyuncusu Göbeklitepe’yi Beyaz Perdeye Taşımak İçin Destek Bekliyor
​Sinema Oyuncusu Göbeklitepe’yi Beyaz Perdeye Taşımak İçin Destek Bekliyor
60 yıllık ömrüne 30 film sığdıran sinema oyuncusu Bekir Felhan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan olayları, bölgenin tarihini ve kültürünü beyaz perdeye taşımak için Kültür ve Turizm Bakanlığından destek bekliyor.
​Şanlıurfa’da Yolda Mahsur Kalanlar, Halay Çekerek Kurtarılmayı Beklediler
​Şanlıurfa’da Yolda Mahsur Kalanlar, Halay Çekerek Kurtarılmayı Beklediler
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan ve bölgenin tek kayak merkezi olan Karacadağ Kayak Merkezine giden onlarca araç, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar halay çekerek kurtarılmayı bekledi.
​Erdoğan, Urfa İlçe Belediye Başkanını Saraya Davet Etti!
​Erdoğan, Urfa İlçe Belediye Başkanını Saraya Davet Etti!
Şanlıurfa ilçe Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın özel davetlisi olarak Ankara’ya davet edildi.
​Şanlıurfa’da Gençlere Uyarı: Duvara Aşk Sözleri Yazmayın
​Şanlıurfa’da Gençlere Uyarı: Duvara Aşk Sözleri Yazmayın
Şanlıurfa’da tarihi yapıların bulunduğu park ve sokaklarda duvarlara yazılan aşk sözleri çevre ve görüntü kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle özel kurulan bir ekip tarafından siliniyor.
​Şanlıurfa'da Tır Markete Daldı: 4 yaralı
​Şanlıurfa'da Tır Markete Daldı: 4 yaralı
Şanlıurfa’nın kontrolden çıkan tır markete daldı. Kazada markette bulunan 4 kişi yaralandı.
​Şanlıurfa'da Yılın İlk Günü Yoğun Sis
​Şanlıurfa'da Yılın İlk Günü Yoğun Sis
​Şanlıurfa’da Yılın İlk Kavgası: 2 Yaralı, 4 Gözaltı
​Şanlıurfa’da Yılın İlk Kavgası: 2 Yaralı, 4 Gözaltı
​Demet Akalın, Erdoğan'la görüşmesini anlattı: Yerli araba siparişi vereceğimizi söyledik
​Demet Akalın, Erdoğan'la görüşmesini anlattı: Yerli araba siparişi vereceğimizi söyledik
​25 Milyon Aboneye Ucuz Elektrik İmkânı
​25 Milyon Aboneye Ucuz Elektrik İmkânı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:05
Güneş
07:31
Öğle
12:33
İkindi
15:04
Akşam
17:24
Yatsı
18:45
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿