​Şanlıurfa’da Yılın İlk Kavgası: 2 Yaralı, 4 Gözaltı

Şanlıurfa'da 2 Kişi Yaralandı, 4 Kiş Gözlatına Alındı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde iki grup arasında bıçaklı kavga yaşandı. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Sözlü tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada tarafları, yoldan geçen gece bekçileri ayırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kavgaya karışan 4 kişi gözaltına aldı. 2020 yılının ilk kavgası ile ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Ahmet Şen