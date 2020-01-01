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Bu haber 01 Ocak 2020 12:30:06 Tarihinde eklenmiştir.

​25 Milyon Aboneye Ucuz Elektrik İmkânı

Serbest tüketici limitinin 94 liradan 80 liraya indirildiğini belirten EnCazip.com’un kurucusu Çağada Kırım, üç faturaya kadar tasarruf etmenin mümkün olduğunu belirterek “Serbest tüketici olmak için ıslak imza ve kargoya gerek yok. İnternet üzerinden tedarikçileri karşılaştırıyor ve değiştirebiliyor” dedi.

​25 Milyon Aboneye Ucuz Elektrik İmkânı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) aldığı kararla geçtiğimiz yıl 94 TL olan serbest tüketici limitini 2020 yılı için 80 TL'ye düşürdü. Böylece 25 milyona yakın tüketici elektrik tedarikçisini değiştirerek tasarruf edebilecek. 



 

Faturanız 170 ile 250 Arasında Geliyorsa…

Konut bazında bakıldığında şu anda yaklaşık 15 milyon hane serbest tüketici kapsamına girdiğini belirten EnCazip.com'un kurucusu Çağada Kırım, “Serbest tüketiciler piyasa şartlarında bir yıl içerisinde 1,5 ile üç aylık fatura tutarı kadar tasarruf edebiliyor. En çok 170 TL ile 250 TL arasında aylık elektrik faturası ödeyen ev kullanıcıları tedarikçi değiştiriyor” dedi. Yapılan düzenlemelerle tedarikçi değiştirmenin çok daha kolay hale geldiğini ifade eden Kırım “Daha önce sadece ıslak imzalarla yapılabilen tedarikçi değişimi için, 2018 yılının mayıs ayında EPDK tarafından yapılan yönetmelik değişikliği ile bu sözleşmelerin ıslak imzalı olarak alınma zorunluluğu ortadan kalktı ve tedarikçi değişikliği mesafeli sözleşmelere, dolayısı ile e-Ticaret'e açılmış oldu. Böylece kullanıcılar, kurye/kargo ve evrak operasyonu kaynaklı maliyetlerden 124 TL ek tasarruf ederken zamandan da kazandılar. Mesafeli sözleşmelere geçmeden önce ortalama 11 günde tamamlanan sözleşme süreci artık dakikalar içinde sonuçlanabiliyor. Artık tüketiciler internet üzerinden tedarikçileri karşılaştırıyor ve değiştirebiliyor” dedi.

Kırım tedarikçi değiştireceklere ise şu tavsiyelerde bulundu: Tedarikçi değiştirmeden önce karşılaştırma yapın. Tasarruf haricinde hizmet şartlarında da tedarikçiler arasında kıyasıya bir rekabet oluyor. Biz, tüketicilerin, tedarikçi tarifelerini karşılaştırırken beş noktaya bakmasını tavsiye ediyoruz: Tasarruf için birim fiyat ve bu fiyatın zamlanıp zamlanmayacağı, sözleşmenin taahhüt süresinin ne kadar olduğu ile cayma şartı ve teminat alınıp alınmadığı konuları. Bunlar zaten tedarikçilerin rekabet ettikleri temel noktalardır. Önümüzdeki beş yılda 25 milyon tüketicinin EnCazip ile elektrik faturalarını düşürmek ve tasarruf ettirmek istediklerini dile getiren Kırım, ayrıca yurt dışına açılmayı hedeflediklerini bildirdi.





 

Doğudan da talep alıyoruz

Kırım, tedarikçi değişimine kaçak elektrik kullanımının yoğun olduğu Doğu illerinde de büyük talep olduğunu belirterek “Kaçak konusu sürekli olarak tartışılan bir konu, bununla alakalı çok ciddi aşamalar kaydedilmiş olsa da sıfırlandı diyemeyiz ancak, fire olarak görebileceğimiz boyutta geneli çok daha az etkileyecek seviyede diyebiliriz. Tedarikçi değişikliklerinde ise herhangi bir il/bölge sınırlaması yok. Türkiye sınırları içindeki tüm kullanıcılar bizim için eşit. Dolayısı ile bu sistemde Hakkâri'de oturan vatandaşımız da İzmir'de oturan da aynı oranda tasarruf ediyor. Doğu illerimizden de tedarikçi değişikliğine talep oldukça yüksek” dedi.






Editör: Ahmet Şen  

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​25 Milyon Aboneye Ucuz Elektrik İmkânı
​25 Milyon Aboneye Ucuz Elektrik İmkânı
Serbest tüketici limitinin 94 liradan 80 liraya indirildiğini belirten EnCazip.com’un kurucusu Çağada Kırım, üç faturaya kadar tasarruf etmenin mümkün olduğunu belirterek “Serbest tüketici olmak için ıslak imza ve kargoya gerek yok. İnternet üzerinden tedarikçileri karşılaştırıyor ve değiştirebiliyor” dedi.
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