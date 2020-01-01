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Bu haber 01 Ocak 2020 11:30:07 Tarihinde eklenmiştir.

Beyazgül: Zamanız Çok Fazla Değil Hemen İcraata Yöneleceğiz

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün başlatmış olduğu 13 ilçede planlama koordinasyon toplantılarının üçüncüsü Haliliye ilçesinde gerçekleştirildi. Beyazgül, toplantıda Beyazgül: Zamanız Çok Fazla Değil Hemen İcraata Yöneleceğiz" ifadelerine yer vererek projelerini bir bir hayata geçirmek için hızlı davranacaklarını ifade etti

Beyazgül: Zamanız Çok Fazla Değil Hemen İcraata Yöneleceğiz

Şeffaf belediyecilik kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Beyazgül tarafından 13 ilçede başlattığı 2020 hizmet planlama koordinasyon toplantıları devam ediyor.
 
Geçtiğimiz günlerde Karaköprü ilçesinde başlayan koordinasyon toplantılarının ikincisi Siverek ilçesinde devam etti. Üçüncüsü ise Haliliye ilçesine yapılarak 2020’de yapılacak olan hizmetler ve projeler masaya yatırıldı.
 
Başkan Beyazgül’ün başkanlık yaptığı toplantıya, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilli Ahmet Akay, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ak Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu, Belediye Meclis Üyeleri, Büyükşehir Belediyesi ve Haliliye Belediyesi üst yönetimi ile birim amirleri katıldı.
 


 

BAŞKAN BEYAZGÜL: HEMEN İCRAATA YÖNELECEĞİZ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Bu toplantının ilk gününü Karaköprü’de yaptık, daha sonra Siverek’te ve üçüncüsünü de Haliliye’de yapıyoruz. Nedir bu toplantı? Biz daha önce üst yönetim toplantısı yapıyorduk. Belediye başkanlarımız geliyordu taleplerini, eksikliklerini bildiriyorlardı. Şimdi tamamen bürokratlarımızı karşı karşıya getirdik meclis üyelerimizi buraya davet ettik. Burada Haliliye’yi masaya yatıracağız, Halili’ye ilişkin bütün konuları notlarımızı alacağız ve sonra tekrar bir çalışma yapacağız, eşleştirme yapacağız ve müdürler işi takip edecek. Artık kimse kimseye talimat veremeyecek . Bu bir nevi eşleştirme toplantısıdır. Yapılacak işler içinde yerinden talimat toplantısıdır. Her iki taraf ta iyi tanısınlar Büyükşehir Belediyesi ve Haliliye Belediyesini masaya yatıralım iyice görsünler tanısınlar. Ancak bu çalışmalarımız böyle devam ederken,  arkadaşlarımız ve vekilimiz de burada ki toplantıyı görünce aynı duyguları paylaştı. Bu toplantıların bir an önce diğer ilçelerde de yapılmasını temenni ettiklerini söylediler, bizde toplantılarımızın verimli olduğunu gördük aynı şekilde vekilimizin de duygu ve düşüncelerine uygun olarak önümüzdeki hafta içerisinde bütün ilçelerimizi masaya yatıralım bitirelim, yol haritamız ortaya çıksın.  Artık kitapçığımızı da basalım her ilçe için bir tane basacağız. Birlikte yolumuza devam edeceğiz. Şunu böyle tasarladım kafamda şu vardı bu vardı yok, ne yapacağız kafamızdakilerini masaya yatıracağız, hemen icraata yöneleceğiz, çalışmaya yöneleceğiz, üterime yöneleceğiz çünkü biz biliyoruz ki zamanız çok fazla değil bir bakıyoruz ki  5 sene dolup gitti ve biz daha bunu yapacaktık diyeceksiniz hayır zaman bitti onun için de bizim kendi çalışma arkadaşlarımıza da bunu ifade ediyorum. Biz üretgen ve bir an önce işi bitiren arkadaşlarımız olsun istiyoruz Urfa için bu çok önemli. Her ne kadar belediyelerin büyükşehir ve küçük belediyeler olarak bir ayrım yapılmışsa dahi gerek seçim öncesi, gerek ise çalışmaya başladığımızdan bu yana şunu gördük aslında bu belediyeler bir bütünlük arz ediyor. Bir çalışma ortaya koyacağız, çalışmayı başlattık 13 ilçemizi irtibata geçirdi. Bütün yolları yapalım dedik kilitli taşı bizden işçilik ve kum malzemesi sizden bitirelim çıkalım gitsin yani işleri nasıl bütünleştirir bunun çalışmasına da başlıyoruz. Bugün kilitli taşımız bir yerden yapılıyor bunu üçe çıkarın dedik ilçelerimizin doğrudan temin hiçbir sıkıntıya girmeden kilitli taşı bizden alsın işine baksın kırsal alanlar için. İşlerin nasıl süratli biteceği, işbirliği içerisinde daha iyi neler yapılabilecek çalışması yapıyoruz. Vekillerimiz zaman zaman bu toplantılarımıza katılıyorlar. Ahmet Akay vekilimize ben teşekkür ediyorum. Her ne kadar işin bir ayağı Büyükşehirde bir ayağı Haliliye’deyse bir ayağı da Ankara’dadır, notlarımızı alıyoruz Ankara’da vekillerimizle beraber oluyoruz işleri takip ediyoruz çünkü bu iş üçlü saç ayağıyla gidiyor. Seçime girerken de şunu söyledik; küçük belediyeler, Büyükşehir, Ankara hep birlikte olduğumuz zaman güçlü olacağız kuvvetli olacağız ki şimdi biz bunu sağlamış bulunmaktayız. Bütün belediyelerimize çalışmasından Allah şükür Milletvekilimizin de  ifade etmiş olduğu gibi, halkın memnuniyeti beklentisi yüksek memnuniyet yüksek diyince tabi hoşuma gitti ama arkasında da beklentisini söyledi ve beklentisi çok yüksek olduğunu söyledi bunlar bizi de bir yerde mutlu ediyor. Demek ki bu ekipten insanlar ümitliler, bunu gösteriyorlar, bu ümidi boşa çıkarmamız gerekir.” Diye konuştu.
 
AK Parti Şanlıurfa Milletvekilli Ahmet Akay ise, “Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza Haliliye ilçemizdeki düşünüp tasarlandığı ve bugünde icra edeceğimiz koordinasyon toplantısı için teşekkür ediyorum. Bizler birlik içerisinde Şanlıurfa için, Şanlıurfalılar için ve Türkiye’miz için geleceğimiz için uyum içinde ahenk içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Haliliye belediyemiz olarak hem yaptığımız hem de yapacağımız faaliyetlerimizi, projelerimizi burada arz edeceğiz ve aynı zamanda Büyükşehir Belediyemiz ile beraber yapacağımız kendilerine talep ettiğimiz veya kendilerinin ön gördüğü veya kendilerinin projelerini değerlendirme fırsatı bulacağız. Diye konuştu.
 
Öte yandan ise bir konuşmada yapan Haliliye Belediye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Haliliye Belediyemizin çalışmaları ve bugün Büyükşehir Belediye Başkanımızın katılımıyla değerlendirme toplantısı yapılacak. Ben Haliliye Belediyesinden vatandaşımızın beklentilerin çok yüksek olduğunu görüyorum ve inşallah başkanımız bunu başaracaktır ona da inanıyorum. Özelliklede büyükşehir belediyesinden vatandaşlarımız gerçekten çok büyük bir memnuniyetleri var ve beklentileri de çok yüksek düzeydedir. Büyükşehir Belediye Başkanımızda bu beklentilere cevap vereceği ve bu işin fazlasıyla üstünden geleceğine inanıyorum. Ben bu tür toplantıların sorunların çözümü noktasında hem partililerimizin, meclis üyelerimizin, kaynaşması noktasında çok önemli olduğunu düşünüyorum, temennimiz bu toplantıların Haliliye’de başlayıp diğer ilçelerimizde devam etmesidir.”  Dedi.
 
 



Editör: Ahmet Şen
 
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Beyazgül: Zamanız Çok Fazla Değil Hemen İcraata Yöneleceğiz
Beyazgül: Zamanız Çok Fazla Değil Hemen İcraata Yöneleceğiz
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün başlatmış olduğu 13 ilçede planlama koordinasyon toplantılarının üçüncüsü Haliliye ilçesinde gerçekleştirildi. Beyazgül, toplantıda Beyazgül: Zamanız Çok Fazla Değil Hemen İcraata Yöneleceğiz" ifadelerine yer vererek projelerini bir bir hayata geçirmek için hızlı davranacaklarını ifade etti
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