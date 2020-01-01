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Bu haber 01 Ocak 2020 11:00:14 Tarihinde eklenmiştir.

​İkinci Kattan Taksinin Üzerine Düştü, O Anlar Kamerada

Bir kişi tabela asarken, dengesini kaybedip bir ticari taksinin üzerine düştü, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

​İkinci Kattan Taksinin Üzerine Düştü, O Anlar Kamerada

Olay, Elazığ’a bağlı Yeni Mahalle Beyazıt sokakta meydana geldi. 

 

Tabela Asmak İsterken Düştü

Edinilen bilgiye göre, bir fotoğrafçının reklam tabelasını asmak için yurt binasına çıkan Ahmet E.(35), ikinci kattan dengesini kaybederek altta bulunan ticari taksinin üzerine düştü. Olayı gören vatandaşlar şahsın yardımına koştu. Yaralanan Ahmet E., olay yerine çağrılan ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan şahsın düşme anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 



Editör: Ahmet Şen 
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​İkinci Kattan Taksinin Üzerine Düştü, O Anlar Kamerada
​İkinci Kattan Taksinin Üzerine Düştü, O Anlar Kamerada
Bir kişi tabela asarken, dengesini kaybedip bir ticari taksinin üzerine düştü, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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