Başkan Alkan: Şanlıurfalı Esnafımız için Gerekeni Yapacağız

Esnaf Sorunu Başkan Alkan’a İletti

Alkan: Bakanlık ile Görüşmeler Sürüyor

Takograf cihazları muayene ve damgalama yönetmeliği gereğince yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf kullanılması zorunlu olan 1996 model ve üstü tüm araçların 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren dijital takograf kullanma zorunluluğunun başlayacağı bildirildi.Zorunluluğun yeni yılın ilk günü başlayacağının bildirilmesi üzerine henüz dijital takografı olmayan Şanlıurfalı sürücüler yaşadıkları sıkıntıları Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mahmut Alkan’a iletti.Başkan Alkan, esnafın sıkıntıları doğrultusunda ilgili bakanlık ile yazışmaların devam ettiğini belirterek şu açıklamada bulundu;“Dijital Takoğrafa geçiş zorunluluğu ile ilgili Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile yaptığımız görüşmede, Konuya ilişkin Bakanlık ile yazışmaların devam ettiği ve bu konuda esnafa her türlü kolaylığın sağlanması için çalışma yapıldığı bilgisi tarafımıza verilmiştir. En Yakın Zaman da Sonuçlanmasını bekliyoruz.Bizde Şanlıurfa Şoförler Odası olarak bu işin takipçisi olacağız ve esnafımız için gereken herşeyi yapacağız”Editör: Ahmet Şen