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Bu haber 01 Ocak 2020 10:00:25 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Alkan: Şanlıurfalı Esnafımız için Gerekeni Yapacağız

​Şanlıurfa Şoförler ve otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mahmut Alkan, Dijital Takoğrafa geçiş zorunluluğu ile ilgili açıklamada bulundu. Alkan, “Konu ile ilgili bakanlıkla olan yazışmalarımız devam ediyor” dedi.

Başkan Alkan: Şanlıurfalı Esnafımız için Gerekeni Yapacağız

Takograf cihazları muayene ve damgalama yönetmeliği gereğince yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf kullanılması zorunlu olan 1996 model ve üstü tüm araçların 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren dijital takograf kullanma zorunluluğunun başlayacağı bildirildi. 




 

Esnaf Sorunu Başkan Alkan’a İletti

Zorunluluğun yeni yılın ilk günü başlayacağının bildirilmesi üzerine henüz dijital takografı olmayan Şanlıurfalı sürücüler yaşadıkları sıkıntıları Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mahmut Alkan’a iletti.





 

Alkan: Bakanlık ile Görüşmeler Sürüyor

Başkan Alkan, esnafın sıkıntıları doğrultusunda ilgili bakanlık ile yazışmaların devam ettiğini belirterek şu açıklamada bulundu;

“Dijital Takoğrafa geçiş zorunluluğu ile ilgili Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile yaptığımız görüşmede, Konuya ilişkin Bakanlık ile yazışmaların devam ettiği ve bu konuda esnafa her türlü kolaylığın sağlanması için çalışma yapıldığı bilgisi tarafımıza verilmiştir. En Yakın Zaman da Sonuçlanmasını bekliyoruz.

Bizde Şanlıurfa Şoförler Odası olarak bu işin takipçisi olacağız ve esnafımız için gereken herşeyi yapacağız”







Editör: Ahmet Şen 
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Başkan Alkan: Şanlıurfalı Esnafımız için Gerekeni Yapacağız
Başkan Alkan: Şanlıurfalı Esnafımız için Gerekeni Yapacağız
​Şanlıurfa Şoförler ve otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mahmut Alkan, Dijital Takoğrafa geçiş zorunluluğu ile ilgili açıklamada bulundu. Alkan, “Konu ile ilgili bakanlıkla olan yazışmalarımız devam ediyor” dedi.
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