Millet Bahçesinde Dedikodu Kulübesi Tartışması: Üzerindeki Yazıyı Fark Edince Üstünü Kapattık

Sayan: Yargıda Hesap Vereceksin

Hürriyet gazetesi muhabiri İsmail Saymaz’ın sosyal medya hesabından yayınladığı bir fotoğraf tartışmalara neden oldu. Fotoğraf Ağrı’da bulunan Millet Bahçesi Alanında çekilmiş ve üzerinde de “Dedikodu Kulübesi” yazıyordu. Kulübenin bir süre sonra üstünün kapatıldığını söyleyen Saymaz, şu ifadelere yer verdi;“Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, üç gün önce şehir merkezindeki Millet Bahçesi’ne ‘Dedikodu Kulübesi’ diktirdi. Vatandaşların tepkisi üzerine kulübe bugün muşambaya sarılıp kapatıldı” dedi.Hürriyet gazetesi muhabiri İsmail Saymaz tarafından yayınlanan gönderiye Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’dan cevap gecikmedi. Sayan;“İsmail daha önce kişisel verileri deşifre ettiğin için alacağın cezanın öcünü almak için iftiraya başladın o kulube bir oyun merkezinden bize verilmiş belediyemizde zabıta kulubesi yapmak için oraya koymuş. Üzerindeki yazı fark edilince üzeri örtülmüş... Yargıda hesap vereceksin” diyerek cevap verdi.Editör: Ahmet Şen