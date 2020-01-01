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Bu haber 01 Ocak 2020 08:00:27 Tarihinde eklenmiştir.

Sahipsiz Urfalı Hastaya, Suriyeliler Sahip Çıkıyor

​Şanlıurfa’da yaşandığı iddia edilen olay şaşkınlık yarattı. Şanlıurfa’da görev yapan bir doktorun söylediklerinin ifade edildiği iddialarda Suriyeliler, kendi sağlık kartları ile Türk vatandaşların çocuklarının muayene edilmesini istedikleri söylendi.

Sahipsiz Urfalı Hastaya, Suriyeliler Sahip Çıkıyor

Türkiye’de ve Şanlıurfa’da yaşayan Suriyelilerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde yararlandığını hepimiz biliyoruz. Sağlıktan ücretsiz yararlanan Suriyelilerin hastaneleri gereksiz yere işgal ettikleri ve muayene konusunda diğer vatandaşların sorun yaşadıkları da günlerce gündemden düşmemişti.


Şanlıurfa’da ortaya atılan bir iddiada ise Suriyelilerin ücretsiz sağlık haklarını Türk vatandaşların çocuklarının üzerinde kullandırmak istedikleri belirtildi.



 

Fakir ve Yoksul Türkler Suriyeliler Adına Hastaneye Giriş Yapıyor

İddiaların sahibi Şanlıurfa Saadet Partisi il Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz oldu. Yanmaz konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Bir doktor dostum; Suriyeliler, fakir ve yoksul Türkleri hastaneye getiriyor bizim kartımız üzerinden bunları muayene edin diyorlarmış. Suriyeli kardeşlerimize Türk vatandaşlarına gösterdikleri kadirşinaslıktan dolayı teşekkür ederim!” ifadelerine yer verdi.


Urfalı vatandaşlar, konunun yetkililer tarafından araştırılması, gerekli müdahalelerin yapılması ve vatandaşların konu hakkında bilgilendirilmesini talep etti.







Editör: Ahmet Şen
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Sahipsiz Urfalı Hastaya, Suriyeliler Sahip Çıkıyor
Sahipsiz Urfalı Hastaya, Suriyeliler Sahip Çıkıyor
​Şanlıurfa’da yaşandığı iddia edilen olay şaşkınlık yarattı. Şanlıurfa’da görev yapan bir doktorun söylediklerinin ifade edildiği iddialarda Suriyeliler, kendi sağlık kartları ile Türk vatandaşların çocuklarının muayene edilmesini istedikleri söylendi.
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