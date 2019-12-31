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Bu haber 31 Aralık 2019 20:00:59 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa'da 'Yıl başında ağaç kesme fidan dik' Etkinliği

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü'nün 'yıl başında ağaç kesme fidan dik' kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.

​Şanlıurfa'da 'Yıl başında ağaç kesme fidan dik' Etkinliği

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü, Piazza AVM'de kurduğu stantta vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttı. Yıl başı kutlaması için ağaç kesilmesinin ormanlara büyük zarar verdiğini belirten vatandaşlar, yapılan bu uygulamanın çok güzel olduğunu dile getirdi. Bu uygulamanın sürekli hale getirilmesini talep eden vatandaşlar, ormancılardan aldıkları fidanlara gözleri gibi bakacaklarını söylediler.



1000 adet Çam , Selvi ve Zeytin fidanın dağıtıldı. Şanlıurfa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet TAŞAN, İşletme Müdürü Murat TUNCER işletme Şefi katıldı. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet TAŞAN, Her yıl bunu düzenli olarak yapıyoruz. Bunu sadece yıl başına girerken değil, diğer önemli günlerde de yapıyoruz. Türkiye'nin 81 vilayetinde fidan dağıtılıyor' dedi.
 




Editör: Ahmet Şen 
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