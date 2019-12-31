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Bu haber 31 Aralık 2019 23:30:38 Tarihinde eklenmiştir.

​Erdoğan: Hedefimiz Antarktika'nın geleceğinde söz sahibi olmak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreni sırasında tartışma konusu olan Kanal İstanbul projesi hakkında "İsteseler de istemeseler de yapacağız." ifadesinde bulundu. Yerli otomobil konusunda da Türkiye'nin söz konusu projeyi sahiplendiğini belirten Erdoğan, "Şimdiden siparişleri almaya başladık." dedi.

​Erdoğan: Hedefimiz Antarktika'nın geleceğinde söz sahibi olmak

Beştepe'de düzenlenen TÜBA – TÜBİTAK Bilim Ödülleri programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri"ni kazanan Bilim İnsanlarına ödülünü verdi.

Törenin ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız." dedi.

Projenin milli bütçe veya Yap-İşlet-Devret sistemiyle gerçekleştirileceğini ifade eden Erdoğan, "Türkiye bunu yapmaya zaten kendisi de muktedirdir." açıklamasında bulundu.




SAGE tarafından geliştirilen ilk yerli havadan havaya füzesi "Bozdoğan"ın hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"İlk yerli seyir füzesi SOM ailesinden SOM-B1 ve SOM-B2 füzeleri, eklenen yeni yeteneklerini Hava Kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen başarılı test atışlarıyla da kanıtladı. Milli mühimmatımız Hassas Güdüm Kiti’nin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı da gerçekleştirildi. Geliştirilmekte olan çok kritik alt sistemlerimiz arasında yer alan Kaşif, Atlas, SG-Konum gibi ürünler savunma sanayisi firmaları tarafından kullanılmaya başlandı. İnşallah SAGE’den önümüzdeki dönemde çok daha büyük başarılar bekliyoruz. Aynı şeklide, kutuplarda ülkemizin bayrağını dalgalandıran Türkiye Antarktika Bilimsel Araştırma Kampı da kuruldu. Kamp bünyesindeki meteoroloji istasyonu faaliyete geçti ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının deniz tabanı haritalaması da gerçekleştirildi."


Bununla ilgili Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile de görüştüklerini belirten Erdoğan, "Belki de İngiltere ile birlikte orada bu çalışmayı daha da yaygınlaştırarak sürdüreceğiz. Nihai hedefimiz, Antarktika Antlaşmalar Sistemi'nde gözlemci ülke statüsünden danışman ülke statüsüne geçerek kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır" dedi.




 

"Devrin Otomobili'nin önünün kesemeyecekler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Artık yeni teknolojilerin sadece pazarı olmakla kalmayacağız, bu teknolojileri üreten, tüm dünyaya yayan ve kendi koyduğu standartları kabul ettiren bir ülke haline gelmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.
Yerli otomobil TOGG projesinde sipariş alımına başlandığını açıklayan Erdoğan, "Bu proje, ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahiptir. Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah 'Devrin Otomobili'nin önünün kesemeyecekler." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin 2020'de AB'ye ödeyeceği yaklaşık 80 milyon euroluk katkı payı, ülkemizdeki araştırmacılar için kullanılacaktır." açıklamasını yaptı.


 

Geleceğin Teknoloji Yıldızları

"Geleceğin bilim insanlarını ve teknoloji girişimcilerini yetiştirmek için 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları' programını başlattık" diyen Erdoğan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde önümüzdeki iki senede 81 ilde 100 dene-yap teknoloji atölyesi kuruyoruz." bilgisini verdi.


Editör: Ahmet Şen 
 
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​Erdoğan: Hedefimiz Antarktika'nın geleceğinde söz sahibi olmak
​Erdoğan: Hedefimiz Antarktika'nın geleceğinde söz sahibi olmak
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreni sırasında tartışma konusu olan Kanal İstanbul projesi hakkında "İsteseler de istemeseler de yapacağız." ifadesinde bulundu. Yerli otomobil konusunda da Türkiye'nin söz konusu projeyi sahiplendiğini belirten Erdoğan, "Şimdiden siparişleri almaya başladık." dedi.
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