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Bu haber 31 Aralık 2019 18:00:16 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Bayık: Herkese güzel bir yıl ve güzel yarınlar diliyorum

Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, yeni yıl münasebeti ile bir mesaj yayınladı.

​Başkan Bayık: Herkese güzel bir yıl ve güzel yarınlar diliyorum


Mesajında yeniliklerle ve hizmetlerle dolu bir yıl geçireceklerini belirten Bayık, herkese sağlık ve mutluluk dolu bir yıl diledi.
Bayık, yayınladığı mesajında '2019 yılının son günlerinde Türkiye'de atılan yenilikçi adımlar 2020 yılı ve akabindeki süreçlerde daha gelişip ileriye gidecektir. Yerel anlamda da benzer yenilikleri hizmet olarak halkımıza sunma gayreti içindeyiz  ve bununla ilgili projelerimiz hazır durumdadır. Büyük yarınlara hazırlandığımız bu süreç vesilesi ile başta tüm gönül dostlarımız olmak üzere, herkesin sağlık, huzur, başarı ve mutluluk dolu yeni bir yıl geçirmesini temenni ediyorum' dedi.


Editör: Ahmet Şen 
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​Başkan Bayık: Herkese güzel bir yıl ve güzel yarınlar diliyorum
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