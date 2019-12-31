​Başkan Bayık: Herkese güzel bir yıl ve güzel yarınlar diliyorum

Mesajında yeniliklerle ve hizmetlerle dolu bir yıl geçireceklerini belirten Bayık, herkese sağlık ve mutluluk dolu bir yıl diledi.Bayık, yayınladığı mesajında '2019 yılının son günlerinde Türkiye'de atılan yenilikçi adımlar 2020 yılı ve akabindeki süreçlerde daha gelişip ileriye gidecektir. Yerel anlamda da benzer yenilikleri hizmet olarak halkımıza sunma gayreti içindeyiz ve bununla ilgili projelerimiz hazır durumdadır. Büyük yarınlara hazırlandığımız bu süreç vesilesi ile başta tüm gönül dostlarımız olmak üzere, herkesin sağlık, huzur, başarı ve mutluluk dolu yeni bir yıl geçirmesini temenni ediyorum' dedi.Editör: Ahmet Şen