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Bu haber 31 Aralık 2019 17:30:54 Tarihinde eklenmiştir.

BAŞKAN YALÇINKAYA’NIN YENİ YIL MESAJI

Şanlıurfa’nın Akçakale belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya, yeni yıl dolayısı ile bir mesaj yayınlayarak, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılarla dolu bir yıl diledi.

BAŞKAN YALÇINKAYA’NIN YENİ YIL MESAJI

“Her yeni yıl bir başlangıçtır. İnşallah bu yeni yılda Geçen yıla nazaran dolu dolu geçmesini ve çok ciddi icraatlarla geçmesini temenni ediyorum.”Dedi
 

Akçakale belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya Yayınladığı mesajında,“Değerli hemşerilerim yeni yılın Urfa’mıza, Akçakale’mize Türkiye İslam âlemine ve bütün dünyaya hayırlar getirmesini Cenabı Haktan niyaz ediyorum. Her yeni yıl bir başlangıçtır. İnşallah bu yeni yılda Geçen yıla nazaran dolu dolu geçmesini ve çok ciddi icraatlarla geçmesini temenni ediyorum. Ama tabii ki bu icraatların bir kısmı fiilen görüldü, bir kısmı da proje aşamasında, bir kısmı da ihale aşamasında önümüzdeki yıl bu yaptığımız işlerin semeresini herkes gözüyle görecek. Ben İnanıyorum ki Akçakale Türkiye’nin yıldız bir şehir olacak burada Samimiyetle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Akçakale’nin beklediği her şeyi aldım. Suyun buraya getirilmesi, doğal gazına getirilmesi, bunlara imzayı attık. TOKİ’nin yapılması ancak bunların ihale edilmesi ve fiiliyata geçmesi zaman alacaktır. Bundan sonra Ankara’da bakanlarımızın kapılarını aşındıracağız bundan dolayı da burada yapılacak olan projelerin tamamını yaptık. İnşallah bundan sonraki yeni yılda Arap devletlerini hedef alacağız istihdama işsizliğe yönelik işadamlarını buraya getireceğiz. Burası dünyanın sayılı merkezlerinden birisi, turizmin kalbi ve bu turizmi de harekete geçirip, Her alanda turizim den Konfeksiyona otellere kadar inşallah ciddi yatırımcıları bulup bu bölgeye kazandıracağız. Buradaki genç kardeşlerimiz iş bekleyen aş bekleyen genç bacılarımıza bir ekmek kapısı bir iş kapısı açmak için çabalayacağız, bundan sonra ki hedef dışarıdaki ülkeler burada yatırım yapmaya davet ediyoruz. Yani dediğim gibi devletten olan beklentilerimizin yüzde doksanını bitirdik bundan sonra Ankara’da şu noktada şunu istiyoruz diyecek bir şeyimiz kalmadı. Onun için bir tek hedefimiz var istihdam ve buradaki eğitimin kalitesini yükseltmek çocuklarımızın geleceğini ve istikbalini yükseltmek. Gençlerimiz iyi bir üniversite kazandırmak. Yalnız her zaman söylüyorum herkes elini taşın altına koyacak herkes bize dua etsin herkes pozitif düşünsün ve herkese elini taşın altına koysun yeni yılın Akçakale’ye Şanlıurfa’ya ve ülkemize sağlık mutluluk ve huzur getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun yolumuz açık olsun.”Diye konuştu.



Editör: Ahmet Şen 

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BAŞKAN YALÇINKAYA’NIN YENİ YIL MESAJI
BAŞKAN YALÇINKAYA’NIN YENİ YIL MESAJI
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