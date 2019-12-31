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Bu haber 31 Aralık 2019 19:30:08 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Akraba Husumeti! Önce Tır Kurşunlanmıştı, Şimdi de İş Yerleri Kundaklandı

Şanlıurfa’da seyir halindeyken husumetli oldukları akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahsın bu sefer de iş yerleri kundaklandı.

​Şanlıurfa’da Akraba Husumeti! Önce Tır Kurşunlanmıştı, Şimdi de İş Yerleri Kundaklandı

Kuzey Irak'a karton taşıyan ve kardeş olan 2 tır şoförü, Kuzey Irak'a seyir halindeyken kendilerini takip eden yakınlarının silahlı saldırısına uğramıştı. Cep telefonu kameraları ile görüntülenen silahlı saldırıda iki kardeş şans eseri yaralanmadan kurtulurken, 3 saldırgan ise kayıplara karışmıştı. Yaklaşık 1 ay önce yaşanan bu olayın ardından Mehmet K.’nin Nakliyeciler Sitesi’ndeki iş yeri de husumetli olduğu akrabaları tarafından sabah erken saatlerde molotof ile kundaklandığı öne sürüldü. Güvenlik kameralarına da yansıyan kundaklama anında iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Mehmet K. ve kardeşlerine ait iş yerinin kundaklayan şüpheliler kayıplara karıştı. Polis, iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Husumetli akrabalarının bu kez de iş yerlerini kundaklarını ileri süren iş yeri sahibi Mehmet K., “Dün akşam 19.00 gibi ofisimizi kapattık. Sabah 08.00’da geldiğimizde ofisimizi bu şekilde gördük. Bu adamdan aramızdaki husumetten dolayı burayı parçalamışlar. Burada maddi ve manevi zarar gördük. Ben savcılığı göreve davet ediyorum. Şanlıurfa savcılığını göreve davet ediyorum. Adama elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Arabama kurşun sıkıp, yolumu kesmişlerdi. Bu adam ne yakalanıyor ne de tutuklanıyor” dedi.



 

Bizleri Sürekli Tehdit Ediyor

İş yerini kundaklayan şüphelilerin yakalanıp, cezalandırılmasını isteyen Mehmet K., “İkinci kez buraya gelip ofisimi parçalıyor, kamera kayıtları da elimde daha adam yakalanmamış. Ben İçişleri Bakanlığını göreve davet ediyorum. Bu işlere bir müdahale edilmesini istiyorum. Bizim ölmemiz mi gerekiyor? 'Türkiye Cumhuriyeti’nde adalet var' diyoruz. Nerede bu adalet? Ben bu adaleti bulamıyorum. Adam yolumu kesmiş, ofisimi basmış, kardeşimi yaralamış, nerede bu adalet? 44 bin liraya yakın ofisimden para alındı. Kamera kayıtları ve karakol tutanakları var, bu işin çözülmesini istiyorum. Yapanlar bizleri her daim tehdit ediyor” diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan araştırma sürdürülüyor. 




Editör: Ahmet Şen 
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