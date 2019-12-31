​BAŞKAN YAVUZ'DAN YENİ YIL MESAJI

Başkan Yavuz Mesajında 2019 Yılını uğurlarken; Vatan, bayrak, din ve devlet uğruna şehadet şerbetini içmiş, şehitlerimizi minnet ve şükranla anar, kahraman Gazilerimize acil şifalar dileriz. 2020 yılının Ülkemiz ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni eder, Vatanımız ve Milletimiz için hayırlara vesile olmasını, yeni Şehit ve Gazilerimizin olmadığı, sevgiye, barışa, dostluğa, birlik beraberlik ve dayanışmaya vesile olmasını Cenab-ı Haktan diler, umutlarınızın gerçekleşmesini ve mutluluklarınızın daim olmasını temenni ederiz dedi.Editör: Ahmet Şen